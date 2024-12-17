وزارة التربية العراقية تعلن الجدول الرسمي لامتحانات نصف العام جميع المراحل

شهدت الفترة الأخيرة زيادة في بحث الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2025 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة وقد تصدرت هذه المواعيد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، حيث يسعى الطلاب للاستعداد التام لأداء اختبارات الترم الأول وكشفت وزارة التربية العراقية عن الموعد الرسمي لبدء الاختبارات، في ظل قرب انتهاء الفصل الدراسي الأول لجميع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والإعدادية في المدارس الخاصة والحكومية، بما في ذلك مدارس اللغات وأعلنت وزارة التربية والتعليم بشكل رسمي أن امتحانات الترم الأول ستبدأ في بداية شهر يناير القادم.

الجدول الرسمي لامتحانات نصف العام

اعلنت وزارة التربية العراقية عن موعدها لانتهاء الفصل الدراسي الأول والموعد الرسمي لاداء اختبارات نصف العام وجاء الجدول على النحو التالي:

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

تبدأ الاختبارات يوم الخميس 25 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 1 فبراير 2024 تشمل الامتحانات المواد الرئيسية مثل اللغة العربية، الرياضيات، العلوم، ومادة الدراسات الاجتماعية. تُخصص أيام مختلفة لكل صف لإجراء الامتحانات بهدف ضمان التنظيم.

جدول امتحانات المرحلة المتوسطة

تبدأ الامتحانات يوم السبت الموافق 27 يناير 2024، وتختتم يوم السبت 3 فبراير 2024 تشمل المواد الدراسية: اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، والتاريخ.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

تبدأ الامتحانات يوم الاثنين 29 يناير 2024، وتستمر حتى يوم الاثنين 5 فبراير 2024. تشمل المواد: اللغة العربية، علم الأحياء، الفيزياء، الكيمياء، التاريخ والجغرافيا، بالإضافة إلى المواد التخصصية للفرعين العلمي والأدبي يجب أن نلاحظ أنه قد يتم تعديل هذه المواعيد بناءً على أي تحديثات من وزارة التربية.

الاجازات الرسمية في العراق 2025

تحددت الاجازات الرسمية لدولة العراق لعام 2025 كالتالي: