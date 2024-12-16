ماما جابت بيبي..افرحوا ثبت الآن تردد قناة طيور الجنة بيبي على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني الأطفال

قناة طيور الجنة بيبي تقدم أغاني شيقة وممتعة ومنها أغاني البيبي الصغير التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في البلاد العربية لأنها قناة مجانية وتتميز بجودة عالية في الصوت والصورة حيث ترغب العديد من الأمهات العربية على تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي من أجل متابعة ومشاهدة أحلى الأغاني والأناشيد التي يحبها الأطفال الصغيرة على مدار 24 ساعة لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد وطريقة التنزيل على الريسفير الخاص بك.

ما هو تردد قناة طيور الجنة بيبي

ترغب العديد من الأمهات العربية على تنزيل تردد القناة الفضائية المجانية التي نالت إعجاب الملايين ولها قاعدة من المتابعين والمشاهدين في تزايد بسبب نجاح الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة الفضائية التي تقدم محتوى حصري بأغاني جديدة تسعد العديد من المتابعين لها لذا سوف نقوم اليوم بتوضيح التردد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كالآتي بالتفصيل:

تردد القناة: 11274.

كما معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معامل الاستقطاب: عمودي.

كما معامل الترميز: 27500.

كذلك معامل تصحيح الخطأ: ¾.

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