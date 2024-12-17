وأنت بمكانك .. طريقة فتح حساب بنك الخرطوم online واهم الشروط والمستندات المطلوبة

مع تزايد الإقبال على الخدمات المصرفية، أصبحت زيارة البنوك لفتح الحسابات تحدياً بسبب الزحام وطول الانتظار. استجابةً لذلك، أطلق بنك الخرطوم خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت، مما يسهم في توفير الوقت والجهد، مع ضمان إجراءات سهلة وآمنة. يمكن للعملاء إنشاء حساب جديد إلكترونيًا من خلال الروابط المخصصة، وفقاً لضوابط وشروط تحددها إدارة البنك.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونياً لعام 2024

لإنشاء حساب جديد عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لحساب بنك الخرطوم.

من ثم يتم الضغط على خيار “تسجيل الدخول”.

إذا لم يكن لديك حساب مسبق، قم بإنشاء حساب جديد بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اختيار أيقونة “فتح الحساب”.

بعد ذلك يجب تعبئة النموذج الإلكتروني بالمعلومات المطلوبة.

ثم يتم رفع جميع المستندات والوثائق المطلوبة بصيغة رقمية.

يجب مراجعة البيانات والتأكيد على صحتها.

الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على خيار “إرسال”.

سيتلقى العميل رقم الحساب عبر رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

لضمان نجاح عملية فتح الحساب، يجب على العميل استيفاء الشروط التالية:

أن يكون سوداني الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا، أو تقديم موافقة ولي الأمر لمن هم أقل من ذلك.

امتلاك جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

عدم الاستفادة من خدمات البنك مسبقاً بنفس البيانات.

إيداع مبلغ ابتدائي لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني.

بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها السودان مؤخراً، خصوصاً مع نزوح عدد كبير من المواطنين إلى الخارج، أعاد بنك الخرطوم إطلاق خدماته المصرفية تدريجياً، هذه الخدمة الإلكترونية تأتي كحل مبتكر يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية مع مراعاة الظروف الراهنة.

مميزات بنك الخرطوم للمغتربين

يوفر بنك الخرطوم حلولاً مصرفية ميسرة تلبي احتياجات المغتربين، مما يجعله خياراً مفضلاً لدى العديد منهم، كما يتميز البنك بخدماته الإلكترونية المتطورة، التي تتيح للعملاء تنفيذ معاملاتهم بسهولة وسرعة مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان وحماية البيانات.