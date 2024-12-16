إنخفاض مستمر.. سعر الذهب اليوم الاثنين 16-12-2024 بالصاغة مع بداية التعاملات الصباحية

يواصل اسعار الذهب اليوم الاثنين حالة من الاستقرار الملحوظ سواء على المستوى المحلي أو العالمي وذلك بعد الانخفاض الذي شهده خلال الأيام القليلة الماضية، حيث تأثرت أسعار الذهب بمختلف أعيرته بما في ذلك عيار 21 إضافة إلى سعر الجنيه الذهب، وجاء هذا التراجع في الأسعار خلال تعاملات يوم السبت الماضي في محلات الصاغة المصرية متأثرا بالتقلبات التي شهدتها أسعار الذهب بالدولار في الأسواق العالمية.

اسعار الذهب اليوم

يعد هذا الاستقرار الحالي امتدادا للهدوء الذي يطغى على حركة الذهب في البورصة العالمية والذي أثر بشكل مباشر على السوق المحلي المصري، ويحرص العديد من المواطنين متابعة التغيرات اليومية للأسعار خاصة أن المعدن النفيس يعتبر من أهم وسائل الادخار والاستثمار، واسعار الذهب اليوم الاثنين 16 ديسمبر كالتالي:

عيار 24: 4365.17 جنيه

عيار 21: 3820 جنيه

عيار 18: 3274.29 جنيه

الجنيه الذهب (عيار 21): 30560 جنيه

أوقية الذهب: 2656 دولارا

أسعار السبائك الذهبية اليوم في مصر

السبائك الذهبية تعد خيارًا مثاليًا للاستثمار طويل الأجل نظرًا لقيمتها الثابتة وسهولة بيعها عند الحاجة، إليك أسعار السبائك الذهبية:

سبائك صغيرة:

سبيكة ذهب 1 جرام: 4,442.86

سبيكة ذهب 2.5 جرام: 11,092.14

سبيكة ذهب 5 جرام: 22,184.29

سبيكة ذهب 10 جرام: 44,368.57

سبيكة ذهب 20 جرام: 88,737.14

سبيكة ذهب 50 جرام: 221,842.86

أونصة ذهب 31.1 جرام: 137,986.86

سبائك كبيرة:

سبيكة ذهب 100 جرام: 443,685.71

سبيكة ذهب 1 كيلو: 4,406,857.14

سعر الذهب في مصر بالمصنعية

تتفاوت أسعار الذهب بالمصنعية بناء على عدة عوامل مثل التصميم وحجم المشغولات، بالإضافة إلى اختلاف رسوم المصنعية بين المتاجر، رسوم المصنعية تضاف إلى سعر الجرام، حيث تتراوح بين 50-100 جنيه للجرام الواحد.