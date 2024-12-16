الإعلان الثاني مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 وموعده على كل القنوات الناقلة بالترددات

يبحث جمهور الدراما التركية والكثير من المواطنين داخل الوطن العربي عن الإعلان الثاني مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 الموسم السادس، الذي نال علي ملايين المشاهدين والمشاهدات، والتي تدور قصته حول الغازي عثمان ابن البطل ارطغرل وهو الابن الثالث له الذي تولي القيادة بعد وفاته ومشي علي خطاه ليحقق انتصارات عظيمة، بجانب مواجهته في التحديات مع اعدائه.

الإعلان الثاني مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

ظهر في الإعلان التشويقي لمسلسل قيامة عثمان العديد من الأحداث المثيرة كعودة تورغوت ومعرفة السيدة حليمة القصة الحقيقة بانها ابنة البطل عثمان وزوجته بالا، حيث يقوم عثمان بالإعلان عن قيام الحرب علي البيزنطيين، بجانب استمرار التشويق في أحداث هذه الحلقة، حيث ينتظر الجمهور موعد عرضها للمزيد من المغامرات والتطورات الحماسية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

بعدما شاهدنا نجاح مسلسل المؤسس عثمان منذ بداية حلقات الموسم الاول حتى الموسم الحالى “السادس” يبحث كل يوم جميع محبى ومتابعى المسلسل عن موعد عرض الحلقات باستمرار، فالمسلسل يعرض حلقة كل اسبوع يوم الاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء علي شاشة atv التركية وايضا يعرض مترجما حلقة كل اسبوع يوم خميس علي شاشة الفجر الجزائرية .

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعى نايل سات

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة atv التركية عبر القمر الصناعى عرب سات

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل قيامة عثمان