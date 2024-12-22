“الحلقة الأولى” مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الثامن Top Chef والقنوات الناقلة.. منافسة نارية

أعلنت قناة MBC1 مؤخرًا عن مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الثامن، الذي يعد من أبرز البرامج العالمية وحقق نجاحًا لافتًا في مواسمه السبعة الماضية، بالإضافة إلى شعبيته الكبيرة بين الجمهور، حيث تعتمد فكرة البرنامج على المنافسة بين مجموعة من الطهاة المميزين من مختلف أنحاء العالم، حيث يتم اختبار مهاراتهم في إعداد أطباق غير مألوفة في أوقات محددة، يطلب من المتسابقين تقديم أفضل ما لديهم في كل حلقة، مع استبعاد أحدهم في النهاية، مما يزيد من حدة المنافسة وإثارتها.

مواعيد عرض برنامج توب شيف الموسم الثامن

أعلنت قناة MBC1 السعودية عن مواعيد عرض برنامج توب شيف، على ان يكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع، في تمام الساعة 9:30 مساءً، ويُعد برنامج توب شيف واحد من البرامج العالمية وحقق نجاحاً كبيرًا على مدار مواسمه السبع الماضية، حيث تقوم فكرته على مبدأ المنافسة بين مجموعة من أحرف الطهاة المنتمون إلى خلفيات متنوعة ومختلفة، بحيث يتم اختبار مهاراتهم وقدراتهم على تحضير أطباق مبتكرة في ارقام قياسية، ويجب على المتسابقين تقديم أفضل ما لديهم في كل حلقة أمام لجنة التحكيم التي تتكون من طهاة محترفين، ويتم استبعاد متسابق واحد في نهاية كل حلقة بناءً على أدائه، لكي تشتد المنافسة لتكون أكثر إثارة، والجدير بالذكر ان التحديات التي يقدمها البرنامج لا تقتصر على مهارات الطبخ فقط، بل تحتوى على الإبداع في اختيار المكونات والتقديم، بجانب سرعة الأداء تحت ضغط الوقت.

القنوات الناقلة برنامج توب شيف الموسم الثامن

أعلنت مجموعة MBC أنها ستبث الموسم الثامن من برنامج “توب شيف” عبر قناتيها الشهيرة MBC1 وMBC العراق،يمكن للجمهور ضبط أجهزة التلفاز الخاصة بهم على ترددات القنوات للاستمتاع بالمشاهدة بجودة عالية،بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض الحلقات عبر منصة “شاهد VIP”، مما يتيح لجمهور البرنامج مشاهدة الحلقات في أي وقت يناسبهم ويجعل من السهل عليهم متابعة تطورات المنافسة،