أقوي الأناشيد الجميلة للأطفال .. تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعرب سات 2024 ” قناة الأطفال المميزة “

رغبة مستمرة من الكثير لمعرفة تردد قناة طيور الجنة، وعملت قناة طيور الجنة على تقديم الكثير من البرامج والاناشيد الجديدة باعلى جودة من حيث الصورة والصوت، وسنوفيكم التردد التي يمكنكم بتنزيله باسهل الخطوات، وقد اصبحت قناة طيور الجنة اكثر شهرة خاصة بعد النجاح الكبير التي حققته في السنوات السابقة.

قناة طيور الجنة

تعد قناة طيور الجنةقناة طيور الجنة واحدة من أبرز القنوات المتخصصة والتي تتميز بعرضها محتوى ترفيهي وتعليمي باللغة العربية كما انها حصلت على شعبية كبيرة منذ ان تم عرشها لمحتوى خاص بالصغار وتعرض محتوى يناسب كافة الفات وهي تعد الخيار المفضلة للعائلات العربية الراغبين في رؤية محتوي يجمع بين التسلية والتعليم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

سنوضح لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد، أكثر ما يميز قناة طيور الجنة بانها قناة مجانية ولا تحتاج أى رسوم لتنزيلها على التلفاز، لذلك يبحث عن ترددها العديد من الاباء والأمهات، فسوف نوفر لكم تردد القناة، ويمكن متابعة المحتوى المميز لقناة قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات :

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11259.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور الجنة على سهيل سات

وبعد ان وضحنا لكم التردد على نايل سات ويمكن تنزيل قناة طيور الجنة يمكن من خلاله الاستمتاع بما تبثه للأطفال من برامج متنوعة والتردد هو كما يلي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: هو ¾.

الاستقطاب: عمودي.

تردد طيور الجنة بيبي على عرب سات

يمكنكم متابعة قناة طيور الجنة بجودة عالية عبر قمر عرب سات من خلال الترددات التالية:

تردد القناة: 11310

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تحميل قناة طيور الجنة بيبي 2024

بعد التعرف على تردد قناة طيور بيبي ننتقل إلى كيفية تنزيل القناة، فإذا كنت تريد إضافة القناة الجديدة لإسعاد أطفالك، يمكنك القيام ببعض الخطوات التالية: