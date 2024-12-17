استعلم الآن عن نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا عبر hajj.gov.ly برابط مباشر

تزايدت التساؤلات عن نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا وخاصة بعد الإعلان رسميا من قبل الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا عن انتهاء فترة التسجيل في قرعة الحج بمدينة ليبيا حيث أغلقت رسميًا في السابع عشر من نوفمبر الماضي، وأكدت الهيئة أنها بدأت بالفعل في مرحلة مراجعة وفحص الطلبات المقدمة من المواطنين كخطوة أولى تمهيدًا للإعلان عن نتائج هذه القرعة، بالإضافة إلى نشر أسماء الفائزين في القرعة.

قرعة الحج 2025 ليبيا

أعلنت الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة في ليبيا خلال بيانها بشأن فتح باب التسجيل في قرعة الحج 2025 ليبيا عن مجموعة من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوافر في الراغبين بالمشاركة، وفيما يلي أبرز هذه الشروط:

أن يكون المتقدم مواطنًا ليبيًا ويحمل الجنسية الليبية.

ألا يكون المتقدم قد سبق له أداء فريضة الحج، لإتاحة الفرصة للراغبين في أداء هذه الفريضة لأول مرة.

ألا يقل عمر المتقدم عن 25 عامًا عند التسجيل.

يفضل أن يكون المتقدم بصحة جيدة تمكنه من أداء مناسك الحج.

أن يكون المتقدم قد قام بسداد التكاليف المالية المقررة للحج وفقًا للضوابط المحددة من قِبل الهيئة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا

يستطيع الراغبين في الحج بمدينة ليبيا الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2025 ليبيا من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية: