“شوف اسمك” استعلم الآن عن  أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة مظلتي العراقية

تزايدت معدلات البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة خلال الساعات الراهنة، ويجدر بنا الإشارة إلى أن هذا البرنامج من أهم برامج الرعاية الاجتماعية التي وفرتها الحكومة من أجل تحسين جودة الحياة للأسر ذات الدخل المحدود، وقد حددت منصة مظلتي للاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ولهذا سوف نكشف عبر السطور القادمة خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، تابعونا لمعرفة المزيد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

وضعت الحكومة العراقية عدد كبير من الشروط الواجب توافرها في المشمولين لكي يتمكنوا من الحصول على الرعاية الاجتماعية، وتكون كالتالي:

أن يكون المتقدم من أبوين عراقيين لضمان حقه في الاستفادة من برامج الدعم المقدمة للمواطنين.

أن يكون المتقدم مقيمًا بشكل دائم في العراق حيث يقتصر البرنامج على المواطنين الذين يعيشون داخل حدود الدولة.

تقديم جميع الوثائق الرسمية التي تؤكد أحقية المتقدم للحصول على المعاش مثل إثبات الدخل وعدد أفراد الأسرة.

أن يتراوح عمر الرجال مابين 18 إلى 60 عاما، وبينما النساء تتراوح أعمارهن مابين 15 و60 عامًا.

ألا يمتلك المتقدم أي أصول مالية ذات قيمة عالية أو مصدر دخل ثابت يمنعه من الاستحقاق.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يستطيع الطلاب الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

اضغط بعد ذلك على الخدمات الإلكترونية.

انقر على الرعاية الاجتماعية.

حدد بعد ذلك الوجبة الأخيرة العراقية.

قم بإدخال جميع المعلومات المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية.

انقر في النهاية على استعلام.

انتظر بضع لحظات حتى يتم الاستعلام.

من خلال اتباع مجموعة من الخطوات السابقة سوف تتمكن من التحقق من قبولك ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية أم لا.