ريلمي تغزو الأسواق في ديسمبر بهاتف جبار.. مواصفات هاتف Realme 14x 5G

من المقرر طرح هاتف ريلمي الجديد خلال شهر ديسمبر الحالي بعدد كبير من المواصفات المميزة التي يحتاجها كل من يريد شراء هاتف ذكي يساعده في استمرار اليوم بكل سلاسة وأداء جميع المهام بسهولة، وأكدت الشركة أنها تستعد لطرح الهاتف في الهند يوم 18 ديسمبر، وقبل الكشف عن مواصفات الهاتف تم تسريب بعض المعلومات عن تصميمه، حيث يشمل عدد كبير من المزايا التي ستجعله إضافة منافسة لجميع هواتف سلسلة ريلمي.

مواصفات هاتف Realme 14x 5G

وفقا لما تم الإعلان عنه من موقع “gizmochina” عن تصميم ومكونات صنع هاتف ريلمي فقد تم الإعلان عن هذه المواصفات الرئيسية التي يجب على المستخدم التعرف عليه قبل شراءه:

نوع وحجم الشاشة بحجم 6.67 بوصة IPS LCD سعة البطارية 6000 مللي أمبير في الساعة إصدارات التخزين 6+128 جيجا بايت 8+128 جيجابايت 8+256 جيجابايت الكاميرا خلفية ثلاثية عمودية

خصائص هاتف Realme 14x 5G

من المتوقع أن يتميز الهاتف بعدد كبير من المواصفات التي جاءت على النحو التالي: