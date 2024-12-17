تش تش جيه وقت الدوش.. نزل الآن على جهازك قناة وناسة لولو بترددها الجديد على الاقمار الصناعية

من أجل تحسين جودة المشاهدة يقوم القائمين على قناة وناسة لولو كل فترة بتغيير ترددها على الأقمار الصناعية الأمر الذي يجعل العديد من متابعين المحتوى الذي تعرضه القناة يرغبون معرفة التردد الجديد لها من أجل تنزيلها على الأجهزة التي لديهم، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على الأقمار الصناعية فتابعونا.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات

يريد العديد من الأشخاص وخاصة الذين لديهم أطفال بعمر صغير معرفة تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء هذا التردد على النحو التالي:

التردد: 11430.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على العرب سات

إن تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:

التردد: 11270.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

خطوات ضبط تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024

حتى يقوم الأشخاص ضبط تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على الأجهزة التي لديهم فإنه يجب عليهم تطبيق الخطوات التالية: