تش تش جيه وقت الدوش.. نزل الآن على جهازك قناة وناسة لولو بترددها الجديد على الاقمار الصناعية

من أجل تحسين جودة المشاهدة يقوم القائمين على قناة وناسة لولو كل فترة بتغيير ترددها على الأقمار الصناعية الأمر الذي يجعل العديد من متابعين المحتوى الذي تعرضه القناة يرغبون معرفة التردد الجديد لها من أجل تنزيلها على الأجهزة التي لديهم، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على الأقمار الصناعية فتابعونا.
تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على النايل سات
يريد العديد من الأشخاص وخاصة الذين لديهم أطفال بعمر صغير معرفة تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء هذا التردد على النحو التالي:
- التردد: 11430.
- معامل الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: SD.
تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على العرب سات
إن تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على القمر الصناعي عرب سات جاء كما يلي:
- التردد: 11270.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الجودة: SD.
خطوات ضبط تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024
حتى يقوم الأشخاص ضبط تردد قناة وناسة لولو الجديد 2024 على الأجهزة التي لديهم فإنه يجب عليهم تطبيق الخطوات التالية:
- اولا يتم فتح كل من الرسيفر وشاشة التلفاز.
- بواسطة الريموت كونترول يتم النقر على زر menu وهذا حتى يتم الدخول إلى قائمة الاعدادات الرئيسية الجهاز.
- البحث عن خيار البحث عن قنوات أو تعديل القنوات.
- يتم اختيار خيار إضافة قناة جديدة او البحث اليدوي.
- ادخال التردد الخاص بقناة وناسة لولو بشكل دقيق في الحقل المحدد لذلك.
- النقر على زر ok أو بحث حتى يتم البحث عن القناة.
- الانتظار مهلة من الوقت.
- بعد أن يتم الحصول على القناة يضغط الشخص على زر حفظ حتى يتم تثبيت القناة.