كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات

يريد عدد كبير من الآباء والأمهات من كافة أنحاء الوطن العربي معرفة تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على كل من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات وهذا حتى يتم تنزيلها على الأجهزة التي لديهم ومشاهدة أجمل البرامج والاستماع إلى امتع الأغاني، لهذا قررنا في مقالنا اليوم ان نتعرف على تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025 على الأقمار الصناعية إلى جانب خطوات تنزيلها على أجهزة الاستقبال.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025 على النايل سات

يتساءل العديد من الأشخاص من كافة أنحاء الوطن العربي عن تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي نايل سات، حيث جاء هذا التردد على النحو التالي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2025 على العرب سات

هناك عدد من المعلومات التي يجب على الأفراد إدخالها حتى يتم تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على القمر الصناعي عرب سات بكل سهولة، وهذه المعلومات تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: عمودي.

كيفية تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على شاشة التلفاز

إن عملية تثبيت قناة طيور الجنة بيبي على شاشة التلفاز تعد من العمليات البسيطة الغير معقدة والتي يمكن تنفيذها بكل سهولة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: