ماما جابت بيبي حلو صغير.. استمتع بأجمل اغاني الاطفال على قناة طيور الجنة بترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية

تعد قناة طيور الجنة إحدى قنوات الأطفال المشهورة الموجودة على الساحة الفضائية والتي تقدم محتواها الذي يشمل على الكثير من الأغاني والأناشيد التعليمية والترفيهية بجودة عالية الدقة في كل من الصوت والصورة، تتميز هذه القناة بالعديد من المميزات الرائعة التي جعلت العديد من الأسر العربية يتساءلون عن ترددها الجديد 2024 على الأقمار الصناعية، لهذا في ذلك المقال سوف نتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 إلى جانب بعض من المعلومات الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2024

يوجد بعض البيانات التي يجب على الأفراد إدخالها من أجل مشاهدة ما تعرضه قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات، وهذه البيانات تتمثل في كل من الآتي:

التردد: 11274.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة طيور الجنة على العرب سات 2024

لكي يقوم الأفراد تثبيت قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات فإنه يلزمهم إدخال المعلومات التالية:

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

رمز الاستقطاب: عمودي.

اغاني وبرامج قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة باقة متنوعة من أجمل الأغاني والأناشيد والبرامج التي تنال على إعجاب ملايين الأطفال من جميع أنحاء العالم، والتي من أبرزها ما يلي: