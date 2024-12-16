كيفية تنظيف الملابس من بقع العرق والاصفرار بكل سهولة 

تحرص كل ربة منزل على أن تؤدي مهمة تنظيف الملابس بالشكل المطلوب وإخفاء كل ما تتعرض له أنواع أنسجة الملابس المختلفة من البقع، وأكثر البقع التي تظهر على الملابس تكون من آثار بقع العرق، لذلك نأتي من خلال المقال بأكثر الخلطات والوصفات الفعالة في تنظيف الملابس باللون الفاتح من ظهور بقع العرق وإزالة آثار الاصفرار، ومن الممكن أن تتبعي الآتي لتنظيف الملابس من تلك البقع وفقًا لتلك الطرق المقبلة المنظفة والمعقمة لأنسجة ملابسك.

تنظيف الملابس من بقع العرق

من أسهل طرق تنظيف بقع عرق من الملابس هي إمكانية استعمال بعض المكونات والمواد المنظفة والمساحيق الموجودة في كل منزل وتعمل على إزالة أي اصفرار في الملابس، ومن الممكن أن تقومي باستعمال واحدة من بين الخلطات المقبلة التي تزيل أثر بقع اصفرار العرق التي تتسبب في تغير لون النسيج.

خلطة عصير الليمون والكربوناتو لتنظيف بقع العرق

يمكنك أن تقومي بفرد الملابس على سطح مناسب وإحضار أنصاف من الليمون وغمسها في محل الكربوناتو وفرك منظقة وجود بقعة العرق إلى أن تجدي أنها قد زالت بشكل تام.

جهزي قطعة من الإسفنج مغمورة في ماء ومسحوق ويتم فرك البقعة وغسلها يدويا تحت الماء الجاري حتى يختفي أثر الاتساخ تماما.

الخل وملح الطعام لإزالة بقع العرق

التخلص من ظهور بقعة عرق من بين ما تبحث ربات البيوت عن أبرز طرقه الفعالة وتعد طريقة الملح مع الخل والصابون السائل من أفضل الخلطات التي تتفاعل يسهولة مع اصفرار أنسجة الملابس.

تستطيع ربة المنزل التخلص من البقعة بتجهيز الخليط وتوزيعه في مكان وجود البقعة.

بعد فرك الخليط على سطح البقعة تجدي أن الاصفرار المتسبب فيه العرق يختفي ويمكنك غسل الملابس جيدا تحت الماء الجاري.

التخلص من بقع الزيت على الملابس بالنشا

التخلص من بقعة الزيت بالنشا يتم من خلال نثر كمية منه على الملابس وعلى موضع البقعة، ومن ثم يتم امتصاص الزيت ثم تحضر كمية من المسحوق البودر مع معطر الملابس ويفرك مكان البقعة يدويا إلى أن يختفي أثره.