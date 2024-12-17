لولو الشقية صارت شرطية.. تردد قناة وناسة الجديد على جميع الأقمار الصناعية

تعد قناة وناسة من أشهر قنوات الأطفال التي تقدم العديد من البرامج الممتعة والمشوقة وأيضًا الأفلام الكرتونية الرائعة جدًا التي يحبها أطفالنا الصغار، حيث اشتهرت هذه القناة بنشر السلوكيات الإيجابية والرائعة التي عكستها لنا شخصية لولو المميزة، كما أن القناة اشتهرت بمساعدتها في تعليم الأطفال العديد من المهارات اللغوية وأيضًا تحسين النطق، وذلك من خلال الأغاني الرائعة والبرامج الممتعة التي توفرها للصغار، جدير بالذكر أن القناة تعرض محتوى يجمع بين الترفيه والتعليم بطريقة مميزة ورائعة جدًا عن طريق الأغاني والأناشيد التربوية الرائعة.

تردد قناة وناسة الجديد

تسعى قناة وناسة بشكل دائم لتحسين جودة البث الخاص بها وأيضًا توفير مشاهدة ممتعة لجميع أطفالنا الصغار، لذلك في حالة كنت ترغب في توفير محتوى مميز ولائق لأطفالك يمكنك أن تقوم بتثبيت هذه القناة بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

التردد: 11430.

معامل الترميز: 27500.

الجودة: SD.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أبرز برامج قناة وناسة

تعرض قناة وناسة مجموعة كبيرة جدًا من البرامج المميزة التي يصعب حصرها، والتي تمكنت من امتلاك حب أطفالنا، حيث إنها تساعدهم بشكل كبير جدًا في تعلم الكثير من الأشياء الجديدة والمبتكرة وأيضًا تنمي حس الإبداع والابتكار لدى أطفالنا، جدير بالذكر أن القناة حرصت بشكل كبير جدًا على اختيار محتواها بعناية فائقة، وسوف نوضح لكم أبرز وأشهر البرامج التي تعرضها القناة على شاشتها فيما يلي: