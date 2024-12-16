ثبت لهم تردد قناة وناسة الجديدة وخليهم يستمتعوا بأهم الأناشيد والألعاب والأغاني في عالم لولو المحبوبة

قناة وناسة واحدة من أهم وأشهر قنوات الأطفال التي انطلقت على الساحة الفضائية ويُذكر أنه تم إطلاق القناة في فترة بسيطة إلا أنها تمكنت من أن تكسب قلوب الأطفال الصغار في مختلف أنحاء العالم كما أنها تمكنت من جذب إليها الآباء والأمهات وذلك بفضل المحتوى الذي تقدمه لأطفالهم، حيث يتمتع بأنه مسلي وهادف وممتع في الوقت نفسه كما أنه لا يتضمن أي إساءة أو عنف يضر بالأطفال، لذلك فإن قناة وناسة تميزت ببرامج تعليمية وترفيهية ممتازة تساعد الأطفال في تعلم الكثير من الأمور الهامة في حياتهم والجديدة على كل طفل صغير.

تردد قناة وناسة لولو الجديد

يمكن للأهالي تنزيل تردد قناة وناسة الجديد والاستمتاع بكل ما توفره من محتوى متميز جعلها القناة الأشهر بين القنوات الفضائية الأخرى التي توفر محتوى طفولي على مدار اليوم، لذلك يمكن تنزيل القناة واستقبالها عبر القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إضافة بيانات التردد التالية:

التردد: 11430.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

جميع سكان الخليج العربي يمكنهم تثبيت قناة وناسة بسهولة على القمر الصناعي عرب سات حتى يتم مشاهدة أهم البرامج التي يتابعها الأطفال والأناشيد والأغاني التي تساعدهم على الاستمتاع بوقت فراغهم، وذلك من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: رأسي.

الترميز: 27500.

تصويب الخطأ: ¾.

خطوات تنزيل القناة على جهازك

يمكن تثبيت قناة وناسة على أجهزة الرسيفر بسهولة حتى يتمكن الأطفال من الاستمتاع بمشاهدة كافة الأغاني المتميزة التي يفضلونها طوال اليوم، وذلك من خلال بعض الخطوات التي نوضحها فيما يلي: