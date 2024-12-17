“خصومات مابتنتهيش” أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية من كارفور لشهر ديسمبر 2024 بمناسبة نهاية العام

كارفور من أهم المحلات التجارية في مصر، ولذلك فإن جميع المستهلكين يرغبون بشكل مستمر في التعرف على أقوى العروض التي توفرها كارفور خاصة لشهر ديسمبر وما يعقبه من ذلك لنهاية العام الجاري، حيث تحرص جميع المتاجر في مختلف محافظات مصر على توفير عروض على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي يحتاج إليها المواطنون حتى يتمكنوا من شرائها من خلال هذا الحدث الضخم، لذلك أعددنا لكم تقرير شامل يوضح أهم العروض التي أكدت عليها كارفور خلال شهر ديسمبر.

أقوى عروض كارفور لشهر ديسمبر

توفر كارفور أقوى عروض شهر ديسمبر حيث تقدم جميع معارض كارفور العروض والتخفيضات المستمرة في جميع محافظات الجمهورية وبالتالي يترقب المواطنون بفارغ الصبر هذه التخفيضات التي يتم إطلاقها في نهاية كل عام، ومن أهم العروض التي وفرتها المتاجر ما يلي:

سعر كيلو مانجو زبدية 29.95 جنيه بدلا من 40 جنيه.

كيلو كنتالوب تم توفيره بسعر 18.95 جنيه بدلا من 23.95 جنيه.

التفاح الأمريكي يتم عرضه بسعر 59.95 جنيه بدلا من سعر 89.95 جنيه.

أيضا يتوفر عرض على سعر ربع كيلو فاكهة الليتشي ليصل بذلك إلى 49.95 جنيه بدلا من 69.95 جنيه.

كما يتوفر فلفل ألوان بسعر 25.95 جنيه.

عروض كارفور على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات

وفرت كارفور أقوى العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بجميع الفروع في مختلف المحافظات لذلك ينبغي الإسراع بشراء هذه الأجهزة قبل انتهاء العام وبداية العام الجديد، وجدير بالذكر أن كارفور يوفر العديد من العروض على الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات، والتي جاءت أسعارها على النحو التالي: