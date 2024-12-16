بعد فوز المملكة السعودية بتنظيم مونديال كرة القدم 2034 أول إجراء رسمي من ولي العهد السعودي

أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي عن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم 2034 وقد ترأس ولي العهد مجلس إدارة الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم، الذي يضم وزير الرياضة ووزير الداخلية ووزير الثقافة ووزير الدولة وعضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووزير البلديات والإسكان ووزير المالية ومختلف وزراء الدولة، وعليه فقد حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم

أعلن ولي عهد السعودية عن تأسيس الهيئة العليا لاستضافة كأس العالم وقد أفادت وكالة واس للأنباء السعودية بأن إعلان تأسيس هذه الهيئة يأتي للتأكيد على عزم المملكة على توفير نسخة استثنائية لهذا الحدث الهام الذي له أهمية كبيرة في عالم كرة القدم، وذلك لأنها أول دورة في التاريخ تستضيف هذا الحدث.

الجدير بالذكر أن كأس العالم يضم 48 منتخب من قارات العالم مما يجسد الدعم والاهتمام غير المسبوق بالقطاع الرياضي داخل البلاد، وبناء على ما تم الإعلان عنه من وكالة الأنباء السعودية واس فإن استضافة السعودية لبطولة كأس العالم 2034 تشكل خطوة استراتيجية هامة تساهم في تعزيز مسيرة تحول الرياضة في المملكة.

استضافة السعودية كأس العالم 2034

أكدت وكالة واس للأنباء السعودية أن هذا الحدث سيساهم بشكل مباشر في تعزيز مسيرة تحول الرياضة في المملكة ورفع مستوى جودة الحياة وبالتالي يعتبر من أهم البرامج التي تسعى إليها رؤية المملكة 2030 التنفيذية، والتي تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطن السعودي والمقيم على أراضيها في مجال الرياضة، بالإضافة إلى ذلك أكدت على أهمية صقل قدرات الرياضيين وتحسين الأداء الرياضي في جميع الألعاب الرياضية.

هذا جعل من المملكة وجهة عالمية تتنافس في استضافة أهم الأحداث الرياضية على مستوى العالم، وقد أكدت واس أنه من المنتظر أن تبرز المملكة نفسها عبر استضافة كأس العالم عام 2034 كأهم وجهة اقتصادية واستثمارية وسياحية ورياضية في العالم العربي، حيث سيتعرف الملايين من زوار المملكة على الموروث الحضاري والتاريخي الموجود على أراضيها والذي تتميز به.