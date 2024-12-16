طريقة عمل الحواوشي في المنزل بنفس طعم المحلات

يعتبر الحواوشي من بين الأكلات المحببة الأكثر شعبية التي من الممكن لكل أم أن تحضرها لطفلها وأفراد الأسرة في المنزل دون الحاجة لشراءها بأسعار مرتفعة من المطاعم، ولذلك نتابع من خلال السطور المقبلة طريقة بسيطة لعمل ألذ رغيف حواوشي سهل وسريع التحضير، مع توضيح أسرار تتبيلة لحم الحواوشي وسر النكهة المميزة للحواوشي الجاهز.

طريقة عمل الحواوشي

تستطيع ربات البيوت متابعة تلك الفقرات لمعرفة سر النكهة المميزة للحواوشي الجاهز، ومعرفة طريقة التتبيلة وكيفية عمل رغيف الحواوشي المقرمش من الخارج وبنكهة يفضلها الكبار والصغار.

المكونات

1 ك من اللحم المفروم.

1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات.

1 ملعقة فلفل أسود.

1 ملعقة بابريكا.

3 ثمرة فلفل رومي.

2 بصلة مفروم ناعم.

ملح حسب الرغبة.

1 ملعقة من هريسة الشطة

2 فص ثوم مهروس ناعم.

ربع ملعقة قرفة

نصف ملعقة صغيرة من مطحون الزنجبيل.

نصف ملعقة صغير كبابة صيني.

أرغفة خبز.

طريقة تحضير الحواوشي

خطوات تحضير الحواوشي في البيت تكون من خلال متابعة ما يلي في تلك الخطوات الآتية:

يجب أولا أن تقومي بتجهز كمية اللحم المفروم بوضعها في داخل بولة مناسبة وتتبيلها بكمية ملائمة من البهارات وإضافة كل التوابل مع البصل ويتم تقليب اللحم جيدا بشكل يدوي مع المكونات أو بأداة تقليب مناسبة

أضيفي باقي مكونات الوصفة وتقومي بتقليب اللحم مع كل المقادير حتى تجدي أن كل مكونات اللحم قد تجانست، ويمكنك ترك اللحم متبل في الثلاجة نصف ساعة قبل بدء حشوه في داخل أرغفة الخبز.

بعد ذلك شكلي اللحم إلى كرات وكل كرة يتم فردها في رغيف الخبز وتوضع بشكل متساوي بحيث تملأ كل الرغيف.

بعد أن تنتهي من حشو كل اللحم في داخل الخبز يمكنك أن تقومي بتحضير طاسة حتى تستطيعين تسوية الحواوشي على النار.

قومي بدهن الطاسة بالقليل من الزيت وقومي بوضع الحواوشي حتى تتم تسويته جيدا على نار متوسطة.

لا بد وأن تكون النار هادئة حتى تتم تسوية اللحم جيدا، ويصبح رغيف الحواوشي مقرمش من الخارج، يقدم مع الطحينة والسلطة الخضراء.