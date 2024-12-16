طريقة تنظيف المكواة البخار من آثار الحروق بطريقة سهلة وبسيطة

تنظيف المكواة البخارية يتطلب ضرورة أن يتم تنظيف كل الثقوب التي ينطلق منها بخار الماء لتسهيل كي الملابس، لأنه في حال انسدادها بأملاح الماء وترسبات الكالسيوم فلن تؤدي عملها بمستوى الكفاءة المطلوب، وهناك أكثر من طريقة يمكن بها أن تقوم ربة البيت بتنظيف هذه النوعية من المكواة، وفيما يلي نتعرف على أفضل وأسرع تلك الطرق التي يمكن أن يتم تنظيف المكواة والتي نوضحها بالتفصيل فيما يأتي.

تنظيف المكواة البخار

يجب أن تقوم ربة المنزل بتنظيف المكواة من آثار أملاح الكالسيوم وبقايا الأنسجة التالفة المحروقة وذلك من خلال اتباع طرق بسيطة تيسر على ربة البيت التخلص من أي بقايا اتساخات موجودة على سطح قاعدة المكواة، ويمكن متابعة تلك الخطوات المقبلة:

يجب أن تكون المكواة دافئة أي يمكنك تسخينها قليلا عن طريق وضع الفيشة في مقبس الكهرباء ثم إغلاقها.

بعد ذلك جهزي فرشاة أسنان قديمة وتقومي بتنظيف كل ثقوب المكواة.

يمكنك أن تستخدمي القليل من الصابون السائل والماء الدافئ وتقومي تنظيف المكواة برفق حتى يزول أي أثر للاتساخات ورواسب الجير مما يساعد على سرعة تنظيفها.

بعد نظيف المكواة والتأكد من خلوها من أي رواسب أو أملاح يتم تجفيفها جيدا باستعمال قطعة من القماش جافة أو قطعة من الإسفنج.

طريقة أخرى لتنظيف خزان مكواة البخار

يمكنك أن تقومي بتشغيل المكواة وتوصيلها بالتيار الكهربائي بعد أن يتم ملء الخزان الخاص بها.

بعد ذلك يتم فصل المكواة تماما، ومن ثم احمليها لتكون قاعدتها أفقية.

يتم هز المكواة جيدا للتخلص من أي بقايا ويتم تفريغها من أي مياه.

سخني المكواة البخارية وافردي قطعة من القماش ويتم تمرير المكواة لإزالة أي آثار للاتساخ.

بعد الانتهاء من تنظيف المكواة يمكنك استخدامها.

كيفية تنظيف المكواة من الحروق

يمكنك أن تقومي باستعمال كمية ملائمة من الملح وتوضع على قطعة من القماش تكون بملمس ناعم ومن ثم تضعي تلك القطعة على الطاولة ومن ثم يتم ضبط تلك المكواة على حرارة كي الملابس القطنية ومن ثم يتم تمرير المكواة وهي ساخنة على قطعة القماش المنثور عليها ملح للتخلص من آثار الحروق.