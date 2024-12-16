“مسلسلات تركية لا محدودة”.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وخطوات ضبطها

ahmedalaaa تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
“مسلسلات تركية لا محدودة”.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وخطوات ضبطها
"مسلسلات تركية لا محدودة".. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وخطوات ضبطها

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة في الجزائر والوطن العربي. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، السياسية، والرياضية، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام التي تلبي احتياجات جميع الأعمار، ومع بداية عام 2024، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على كل من النايل سات والعرب سات، مما يجعلها أكثر وضوحًا وجودة للمشاهدين، في هذه المقالة، سنستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على كلا القمرين الصناعيين وكيفية ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة كافة برامج القناة بجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

سنتعرف في الجدول التالي على واحدة من أفضل قنوات المسلسلات على الأطلاق وهو تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 :

التفاصيلالنايل ساتالعرب سات
التردد1203412130
الاستقطابأفقيعمودي
معدل الترميز2750027500
معامل تصويب الخطأ3/4غير متوفر
جودة القناةإتش ديإتش دي

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفاز

إليك طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية 2024:

1. ضبط القناة على النايل سات:

  • افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.
  • اختر “إعدادات الأقمار الصناعية”.
  • اختر “النايل سات”.
  • أدخل التردد: 12034، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصويب الخطأ: 3/4.
  • اضغط “بحث” لحفظ القناة.

2. ضبط القناة على العرب سات:

  • افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.
  • اختر “إعدادات الأقمار الصناعية”.
  • اختر “العرب سات”.
  • أدخل التردد: 12130، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500.
  • اضغط “بحث” لحفظ القناة.
معلومات الكاتب
ahmedalaaa

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
افرحوا ماما جابت بيبي..تردد قناة طيور بيبي على نايل سات وعرب سات بعد التحديث لمشاهدة أغاني الأطفال