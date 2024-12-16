“مسلسلات تركية لا محدودة”.. اليك تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 وخطوات ضبطها

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات الفضائية التي تحظى بمتابعة واسعة في الجزائر والوطن العربي. تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الثقافية، السياسية، والرياضية، بالإضافة إلى المسلسلات والأفلام التي تلبي احتياجات جميع الأعمار، ومع بداية عام 2024، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على كل من النايل سات والعرب سات، مما يجعلها أكثر وضوحًا وجودة للمشاهدين، في هذه المقالة، سنستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على كلا القمرين الصناعيين وكيفية ضبط جهاز الاستقبال لمتابعة كافة برامج القناة بجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2024

سنتعرف في الجدول التالي على واحدة من أفضل قنوات المسلسلات على الأطلاق وهو تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 :

التفاصيل النايل سات العرب سات التردد 12034 12130 الاستقطاب أفقي عمودي معدل الترميز 27500 27500 معامل تصويب الخطأ 3/4 غير متوفر جودة القناة إتش دي إتش دي

كيفية ضبط قناة الفجر الجزائرية على التلفاز

إليك طريقة ضبط قناة الفجر الجزائرية 2024:

1. ضبط القناة على النايل سات:

افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال.

اختر “إعدادات الأقمار الصناعية”.

اختر “النايل سات”.

أدخل التردد: 12034، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معامل تصويب الخطأ: 3/4.

اضغط “بحث” لحفظ القناة.

2. ضبط القناة على العرب سات: