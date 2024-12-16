“محبوبة الأطفال”.. تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025 وكيفية ضبطها على التلفاز

تُعد قناة ماجد من أبرز القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة التي تجمع بين الفائدة والمتعة، ومع تطور التقنيات الحديثة، أطلقت القناة ترددًا جديدًا في عام 2025 لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، في هذا المقال، سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد، بالإضافة إلى خطوات ضبطه على مختلف أنواع أجهزة الاستقبال، لتتمكنوا من متابعة كل ما تقدمه القناة من محتوى متميز ومحبب للأطفال.
تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025
سنتعرف في الجدول التالي على تردد احدى قنوات الأطفال الشهيرة، وهو تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025 وهي كما يلي :
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الجودة/التشفير
|نايل سات
|11411
|عمودي (V)
|27500
|5/6
|HD
|عرب سات
|11804
|عمودي (V)
|27500
|3/4
|مفتوح
خطوات ضبط قناة ماجد للأطفال على التلفاز
لضبط تردد قناة ماجد على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية:
- اضغط على زر الطاقة في جهاز الرسيفر باستخدام الريموت كنترول.
- انقر على زر “Menu” في الريموت، ثم اختر “إعدادات” من القائمة.
- حدد “تركيب يدوي” من القائمة الظاهرة أمامك.
- اختر القمر الصناعي الذي تستخدمه، سواء كان “نايل سات” أو “عرب سات”.
- قم بإدخال التردد الخاص بالقناة، بالإضافة إلى باقي الإعدادات مثل الاستقطاب (عمودي) ومعدل الترميز (27500).
- اضغط على زر “بحث”، وانتظر حتى ينتهي الجهاز من البحث.
- بعد انتهاء البحث، اختر “تثبيت” لتثبيت القناة في قائمتك.
- بمجرد انتهاء التثبيت، اضغط على زر “OK” واستمتع بمشاهدة القناة.