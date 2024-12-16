“محبوبة الأطفال”.. تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025 وكيفية ضبطها على التلفاز

تُعد قناة ماجد من أبرز القنوات التلفزيونية التي تستهدف الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية المميزة التي تجمع بين الفائدة والمتعة، ومع تطور التقنيات الحديثة، أطلقت القناة ترددًا جديدًا في عام 2025 لتحسين جودة البث وتوفير تجربة مشاهدة أفضل للمشاهدين، في هذا المقال، سوف نتعرف على التردد الجديد لقناة ماجد، بالإضافة إلى خطوات ضبطه على مختلف أنواع أجهزة الاستقبال، لتتمكنوا من متابعة كل ما تقدمه القناة من محتوى متميز ومحبب للأطفال.

تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025

سنتعرف في الجدول التالي على تردد احدى قنوات الأطفال الشهيرة، وهو تردد قناة ماجد الجديد على النايل وعرب سات 2025 وهي كما يلي :

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة/التشفير نايل سات 11411 عمودي (V) 27500 5/6 HD عرب سات 11804 عمودي (V) 27500 3/4 مفتوح

خطوات ضبط قناة ماجد للأطفال على التلفاز

لضبط تردد قناة ماجد على جهاز الرسيفر، اتبع الخطوات التالية: