“اسعد اطفالك” تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات ونايل سات

منذ انطلاقها لأول مرة من الأردن، استطاعت قناة طيور الجنة أن تحتل مكانة خاصة في قلوب الأطفال والعائلات في العالم العربي ,تقدم القناة محتوى تعليمي وترفيهي مميز، يهدف إلى تنمية مهارات الطفل وغرس القيم الأخلاقية بأسلوب ممتع وسهل ,بفضل فريق عملها المحترف وأغانيها الجذابة، أصبحت القناة رائدة في مجال إعلام الأطفال، وهي تقدم الآن محتواها عبر القمرين عرب سات ونايل سات بجودة عالية.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على عرب سات تقدم قناة طيور الجنة محتواها على القمر الصناعي عرب سات لتوفير تغطية واسعة النطاق في العالم العربي.

يتميز البث بجودة صوت وصورة عالية، ويهدف إلى تقديم تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة للأطفال.

فيما يلي تفاصيل التردد على عرب سات: التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚ تردد قناة طيور الجنة 2024 على نايل سات يعتبر القمر الصناعي نايل سات أحد أكثر الأقمار استخدامًا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

تبث قناة طيور الجنة عبر هذا القمر بجودة مميزة، حيث تقدم محتوى متنوعًا يناسب الأطفال من جميع الأعمار.

إليك تفاصيل التردد على نايل سات: التردد: 11274

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾ كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال لضبط قناة طيور الجنة على جهاز الاستقبال الخاص بك، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: قم بتوصيل جهاز الاستقبال بالتلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بُعد.

اضغط على زر “القائمة” أو “Menu” للدخول إلى إعدادات جهاز الاستقبال.

اختر خيار “البحث عن القنوات” أو “إضافة قناة يدوياً”.

حدد القمر الصناعي الذي ترغب في استخدامه (نايل سات أو عرب سات).

اضغط على “بحث” أو “Scan” لبدء عملية البحث عن القنوات المتاحة.

بعد الانتهاء من عملية البحث، ستظهر قناة طيور الجنة ضمن القنوات المتاحة.

اختر “حفظ” أو “موافق” لتثبيت القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك. اغاني طيور الجنة تقدم قناة طيور الجنة مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج والأغاني الهادفة والممتعة التي تستهدف الأطفال بمحتوى تربوي وترفيهي، ويساهم في تحسين القيم والأخلاق بأسلوب ممتع وسهل. إليك شرح مختصرا لكل برنامج أو فقرة تم ذكرها: أنشد لنا شموس لا تغيب حكايا جنى أخبار الدار الرسام الصغير جدول الضرب ماما قالت رياضة X رياضة بيت الحج عصومي ع الباب ست البيت الصغيرة فاصل طيور الجنة درر رمضانية كلمة وأكثر من معنى أنا أحبكم طيور الجنة في عيونهم The Letters خطاوي السيلاوي