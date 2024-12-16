الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية توضح حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025 وموعد زيادة المعاشات السنوية رسميًا 

تصدرت حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025 محركات البحث، حيث يتوقع أن يشهد أصحاب المعاشات الذين سيصلون إلى سن التقاعد في 1 يناير المقبل رفعًا في الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات، وفقًا لما أوردته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025

حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025، تواصل الحكومة اهتمامها بتحسين أوضاع مستحقي المعاشات في مصر، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ومع الترقب المستمر من المواطنين لأي مستجدات بشأن الزيادة المحتملة للمعاشات، جاءت أحدث التصريحات كالتالي:

فيما يتعلق بزيادة معاشات يناير 2025، أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن هذه الزيادة.

كما أكدت أنه لم يتم حتى الآن تلقي أي رد من مجلس الوزراء بشأن الطلب المقدم من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بخصوص رفع المعاشات.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم صرف الزيادة الجديدة مع بداية العام المالي الجديد 2025.

موعد زيادة المعاشات السنوية رسميًا

بعد أن تعرفنا على حقيقة زيادة المعاشات يناير 2025، بالنسبة للزيادة فإن جميع أصحاب المعاشات بما في ذلك الذين يحصلون على الحدين الأدنى والأقصى، سيستفيدون منها، حيث تنص المادة 35 من قانون المعاشات على موعد الزيادة السنوية، حيث جاء نصها كالتالي:

تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بنسبة تعكس معدل التضخم، على أن تكون الزيادة بحد أقصى 15%.

ولا يجوز أن تتجاوز قيمة الزيادة في المعاش نسبة الزيادة المرتبطة بالحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من نفس العام.

ويتحمل صندوق التأمين الاجتماعي تكلفة الزيادة على الجزء الذي يخصه من المعاش، بينما تتحمل الخزانة العامة باقي قيمة الزيادة.

وتعتبر الزيادة المقررة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة في الأعوام التالية.

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