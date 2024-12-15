اضبط تردد قناة عمو يزيد الجديد 2025 على النايل سات وعربسات وكيفية تنزيلها

قناة عمو يزيد تعتبر من أبرز قنوات الأطفال التي استطاعت أن يكون لها شعبية كبيرة بين الأسر العربية وذلك بفضل محتواها المتميز الذي يمزج بين التعليم والترفيه وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج التي تساهم في تطوير مهارات الأطفال وتحسين قيمهم بطريقة ممتعة وجذابة ومع بداية عام 2025، قامت القناة بتحديث تردداتها لتحسين جودة البث وضمان تجربة مشاهدة مثالية، وهو ما جعل الكثير من الأسر تبحث عن كيفية ضبط التردد الجديد على أجهزتهم.

تردد قناة عمو يزيد الجديد على النايل سات إذا كنت ترغب في متابعة قناة عمو يزيد بجودة عالية على النايل سات، يمكنك ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك باستخدام التردد التالي: القمر الصناعي : نايل سات

نايل سات التردد: 10922

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD هذا التردد يتيح لك متابعة جميع برامج القناة التي تناسب اهتمامات الأطفال وتلبي تطلعات الآباء الباحثين عن محتوى هادف ومميز. تردد قناة عمو يزيد الجديد على عرب سات بالنسبة للمشاهدين الذين يعتمدون على القمر الصناعي عرب سات، يمكنكم ضبط التردد التالي للاستمتاع بمحتوى القناة: القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 10923

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD القناة تضمن للمشاهدين على عرب سات نفس الجودة العالية وبرامج الأطفال التعليمية والترفيهية الممتعة. طريقة تنزيل قناة عمو يزيد لضبط قناة عمو يزيد على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية بسهولة: قم باستخدام الريموت كنترول الخاص بجهاز الاستقبال للدخول إلى قائمة الإعدادات أو التركيب. اختر خيار “التثبيت اليدوي” من القائمة الظاهرة. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في ضبط القناة عليه (نايل سات أو عرب سات). أدخل البيانات المطلوبة مثل التردد، معدل الترميز، معدل الاستقطاب، ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على زر البحث، وانتظر قليلاً حتى تظهر القناة في نتائج البحث. عند ظهور القناة، اضغط على زر الحفظ لتثبيتها في قائمة القنوات الخاصة بك.