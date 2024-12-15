“ألحق فرصتك”.. شروط التسجيل في مسابقة يزيد الراجحي 2025 وكيفية التسجيل بها بخطوات سهلة

تُعد مسابقة يزيد الراجحي 2025 واحدة من أبرز الفعاليات التي ينتظرها الكثيرون بشغف، حيث تجمع بين الحماس والتنافس العادل، مقدمةً فرصة فريدة للمشاركين لتحقيق أحلامهم والفوز بجوائز قيّمة، ومن أجل ضمان مشاركة ناجحة، ينبغي على الراغبين في الاشتراك الالتزام بالشروط والمتطلبات المعلن عنها، في هذا المقال، سنستعرض أبرز شروط الاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2025 والخطوات اللازمة للتسجيل لضمان تجربة مميزة وفرصة أكبر للفوز.

شروط التسجيل في مسابقة يزيد الراجحي 2025

للاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2025، يجب على المشاركين الالتزام بعدد من الشروط الأساسية التي تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين الجميع:

أولاً، يشترط أن يكون المشترك مواطناً سعودياً، حيث تستهدف المسابقة أبناء الوطن.

ثانياً، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً لضمان النضج القانوني للمشاركة.

ثالثاً، يتطلب الاشتراك وجود حساب بنكي نشط داخل أحد البنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل إجراءات التعامل المالي.

وأخيراً، يُلزم المتقدم بالموافقة الكاملة على جميع الشروط والأحكام والمعايير الخاصة بنظام المسابقة، مع الالتزام التام بما تقتضيه لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التنافس.

كيفية الاشتراك في مسابقة يزيد الراجحي 2025

للمشاركة في مسابقة يزيد الراجحي 2025 عبر سناب شات، هناك خطوات بسيطة يجب اتباعها لضمان تسجيلك بنجاح: