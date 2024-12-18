“27 لاعب في القائمة” تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج.. مدرب العـراق يعلن التشكيلة النهائية لخليجي 26.. ترقب منافسة قوية

مروان بدر تاريخ النشر تصنيفات أخبار الرياضة - عربي و دولي
“27 لاعب في القائمة” تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج.. مدرب العـراق يعلن التشكيلة النهائية لخليجي 26.. ترقب منافسة قوية
تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج

يسعى عشاق كرة القدم لمعرفة تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج، بالإضافة إلى موعد المباراة المرتقبة، حيث تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، تضم مجموعة العراق منتخبات السعودية واليمن والبحرين، وسيتم الكشف عن تفاصيل التشكيلة خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج

يرغب عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة من معرفة تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج، وقد أعلن المدرب خيسوس كاساس عن التشكيلة النهائية للمنتخب العراقي المكونة من 27 لاعبا للمشاركة في كأس الخليج 26 بالكويت، المقررة بين 21 ديسمبر و3 يناير، و سيتوجه المنتخب إلى معسكر تدريبي في الدوحة من 14 إلى 20 ديسمبر استعدادا لخوض البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والبحرين واليمن.

قائمة منتخب العراق النهائية في كاس الخليج

ضمت قائمة المنتخب العراقي 27 لاعب، من بينهم المهاجم أيمن حسين وعلي جاسم، بينما سينضم زيدان إقبال وإبراهيم بايش بعد انتهاء معسكر الدوحة. ومن المقرر أن يستبعد المدرب كاساس لاعبًا قبل انطلاق البطولة، وفيما يلي قائمة منتخب العراق النهائية كالآتي:

المركز
جلال حسنحراسة المرمى
محمد حسنحراسة المرمى
كميل سعدحراسة المرمى
ريبين سولاقاخط الدفاع
علي عدنانخط الدفاع
آدم طالبخط الدفاع
علي فائزخط الدفاع
مناف يونسخط الدفاع
مهند جعازخط الدفاع
مصطفى سعدونخط الدفاع
ميرخاس دوسكيخط الدفاع
هه لو فائقخط الدفاع
بيتر كوركسخط الوسط
زيدان إقبالخط الوسط
أمجد عطوانخط الوسط
إبراهيم بايشخط الوسط
علي جاسمخط الوسط
لوكاس شليمونخط الوسط
ماركو فرجخط الوسط
أمير العماريخط الوسط
سعد عبد الأميرخط الوسط
أحمد ياسينخط الهجوم
يوسف الأمينخط الهجوم
أمين الحمويخط الهجوم
مهند عليخط الهجوم
أيمن حسينخط الهجوم
علي يوسفخط الهجوم

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معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

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