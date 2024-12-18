“27 لاعب في القائمة” تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج.. مدرب العـراق يعلن التشكيلة النهائية لخليجي 26.. ترقب منافسة قوية

يسعى عشاق كرة القدم لمعرفة تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج، بالإضافة إلى موعد المباراة المرتقبة، حيث تستضيف الكويت النسخة السادسة والعشرين من البطولة خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 وحتى 3 يناير 2025، تضم مجموعة العراق منتخبات السعودية واليمن والبحرين، وسيتم الكشف عن تفاصيل التشكيلة خلال السطور القادمة فتابعوا معنا.

تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج

يرغب عدد كبير من محبي الساحرة المستديرة من معرفة تشكيلة العراق المتوقعة في كاس الخليج، وقد أعلن المدرب خيسوس كاساس عن التشكيلة النهائية للمنتخب العراقي المكونة من 27 لاعبا للمشاركة في كأس الخليج 26 بالكويت، المقررة بين 21 ديسمبر و3 يناير، و سيتوجه المنتخب إلى معسكر تدريبي في الدوحة من 14 إلى 20 ديسمبر استعدادا لخوض البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم السعودية والبحرين واليمن.

قائمة منتخب العراق النهائية في كاس الخليج

ضمت قائمة المنتخب العراقي 27 لاعب، من بينهم المهاجم أيمن حسين وعلي جاسم، بينما سينضم زيدان إقبال وإبراهيم بايش بعد انتهاء معسكر الدوحة. ومن المقرر أن يستبعد المدرب كاساس لاعبًا قبل انطلاق البطولة، وفيما يلي قائمة منتخب العراق النهائية كالآتي:

المركز جلال حسن حراسة المرمى محمد حسن حراسة المرمى كميل سعد حراسة المرمى ريبين سولاقا خط الدفاع علي عدنان خط الدفاع آدم طالب خط الدفاع علي فائز خط الدفاع مناف يونس خط الدفاع مهند جعاز خط الدفاع مصطفى سعدون خط الدفاع ميرخاس دوسكي خط الدفاع هه لو فائق خط الدفاع بيتر كوركس خط الوسط زيدان إقبال خط الوسط أمجد عطوان خط الوسط إبراهيم بايش خط الوسط علي جاسم خط الوسط لوكاس شليمون خط الوسط ماركو فرج خط الوسط أمير العماري خط الوسط سعد عبد الأمير خط الوسط أحمد ياسين خط الهجوم يوسف الأمين خط الهجوم أمين الحموي خط الهجوم مهند علي خط الهجوم أيمن حسين خط الهجوم علي يوسف خط الهجوم

حجز تذاكر كأس الخليج العربي

لشراء تذاكر مباريات كأس الخليج العربي، يمكنكم اتباع خطوات بسيطة عبر تطبيق “حياكم” كالآتي: