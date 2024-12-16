“مواجهـة قويـة للفريقين” موعـد مباراة العراق واليمن في بطـولة كأس الخليج 26 والقنوات الناقلة لهـا.. لقـاء نـاري جهـز حالك

تزايدت عمليات البحث عن القنوات الناقلة وموعد مباراة العراق واليمن في كأس الخليج العربي 2024، حيث يتنافس 8 منتخبات على اللقب، وتعد هذه المباراة من أبرز المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم في الوطن العربي، مع توفر على عدة قنوات رياضية عربية لنقلها، وسيتم تقديم تفاصيلها في هذا المقال، فتابعوا معنا السطور القادمة.

مباراة العراق واليمن

تنطلق مباراة العراق واليمن ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس خليجي 26 يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، على ملعب استاد جابر مبارك الحمد الصباح، وستُقام المباراة في تمام الساعة 3:25 مساءً بتوقيت مصر، 4:25 مساءً بتوقيت السعودية والعراق وسوريا، و6:25 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة العراق واليمن

تترقب جماهير كرة القدم في الوطن العربي بشغف المباراة المرتقبة بين منتخبي العراق واليمن في كأس الخليج 2024، حيث يتوقع أن تكون مواجهة مثيرة نظرا لقوة الفريقين وأدائهما المميز، يسعى كل فريق لتحقيق الفوز ونيل ثلاث نقاط هامة تساهم في تعزيز فرصه بالتأهل للدور التالي من البطولة، ويمكن متابعة مباراة العراق واليمن على القنوات التالية:

تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية

تردد القناة: 11678.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

تردد القناة: 11804.

القمر الصناعي: نايل سات

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تردد قناة تردد قناة ssC الرياضية السعودية

القمر الصناعي: نايل سات

تردد القناة: 12523.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بي ان سبورتس