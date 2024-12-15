هتاخد كاش بدل السكر والزيت.. إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي الحكومة تحسم الجدل وتوضح الحقيقة

إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، في إطار التطوير المستمر لمنظومة الدعم في مصر، تسعى الحكومة إلى تحقيق أقصى كفاءة في توزيع الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، ومن بين الأفكار المطروحة حالياً تحويل الدعم التمويني من سلع إلى نقدي، وهو ما يثير اهتمام ملايين المواطنين الذين يعتمدون على السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر فما حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

ما هو الدعم النقدي؟

الدعم النقدي هو نظام يعتمد على منح الأسر المستحقة مبالغ مالية شهرية و إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية بدلاً من السلع التموينية التي يحصلون عليها حالياً، ويهدف هذا النظام إلى إعطاء المستفيدين حرية أكبر في اختيار السلع التي تناسب احتياجاتهم بدلاً من التقيّد بالسلع المقررة، مثل الزيت والسكر وتم التأكيد على أنه سوف يتم تخصيص مبلغ معين لبعض الأسر التي تنطبق عليها الشروط الخاصة بالدعم وسوف يختلف المبلغ المالي المحدد من أسرة لأخرى على حسب عدد أفرادها.

حقيقة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي

أعلنت الحكومة المصرية عن بداية السير في تطبيق هذا المشروع أو النظام الجديد الخاص بالتموين في بداية العام الجديد 2025 ولكن سوف يكون التطبيق على بعض المحافظات في مصر وتم التأكيد على أن النظام سوف يكون تجريبي وسوف يتم اتباعه في بعض المحافظات وفي حالة نجاح هذا النظام سوف يتم تطبيقه على بقية المحافظات في مصر حتى يتم قياس مستوى نجاح هذا النظام ومعرفة مميزاته وعيوبهثم أيضا ومحاولة التصدي لها.

فوائد التحول إلى الدعم النقدي

‏هناك العديد من الفوائد التي قد يحملها هذا القرار للمواطنين: