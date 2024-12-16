“اشـترك واربح 100 ألف ريال” خطـوات التسجيل مسابقة يزيد الراجحي 2025 وشروط الاشتراك في المسابقة.. حقق حلمـك

تعتبر مسابقة يزيد الراجحي محط اهتمام واسع، إذ أطلقها رجل الأعمال المعروف بأعماله الخيرية والاجتماعية، مما جذب إعجاب العديد من المواطنين في السعودية، وتضمنت المسابقة جوائز مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى جوائز معنوية سيقدمها بنفسه، ما دفع الكثيرين للبحث عن شروط المشاركة، وطريقة التسجيل فيها، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

مسابقة يزيد الراجحي

تحظى مسابقة يزيد الراجحي باهتمام كبير، حيث يسعى الآلاف للمشاركة بهدف الفوز بجائزة تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، و تعتمد المسابقة على الإجابة الصحيحة عن سؤال يومي، مما يزيد فرص الربح عند الاشتراك لذا يتم توضيح الشروط المطلوبة في المشاركين لتعزيز فرصهم في الفوز، والتي جاءت على النحو التالي:

يشترط على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية ومقيما في المملكة بشكل دائم.

وألا يقل عمره عن 18 عاما.

كما يجب أن يمتلك حسابا بنكيا فعالا لدى أحد البنوك المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى ذلك يلزم المتقدم بالالتزام بجميع قوانين المملكة وعدم مخالفة القواعد الخاصة بمسابقة يزيد الراجحي.

رابط التقديم في مسابقة يزيد الراجحي

تعد مسابقة الراجحي من أبرز المسابقات المميزة التي تتمتع بشفافية كبيرة واهتمام واسع، و للمشاركة فيها ينصح باتباع خطوات التسجيل بعناية لضمان الاشتراك بشكل صحيح كالآتي: