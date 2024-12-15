لا يفوتك قيامة عثمـان في حلقته الجديــدة عبر تردد قناة Atv التركية 2025 نايل سات وعرب سات وتـابع أحداث نارية بدخول المغول

تردد قناة Atv التركية من أبرز القنوات الفضائية التي تجذب ملايين المتابعين في العالم العربي وخارجه، حيث تقدم القناة مسلسلات تركية شهيرة مثل قيامة عثمان، إلى جانب برامج متنوعة تشمل التحليلات الإخبارية والأخبار المحلية والعالمية، مع الحرص على جودة بث عالية لضمان تجربة مشاهدة مميزة، وفي هذا المقال سيتم استعراض تردد القناة الجديد لعام 2025 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات، وطريقة ضبطها على أجهزة التلفاز، فتابعوا معنا.

تردد قناة Atv

قناة ATV التركية تتميز بتقديم مجموعة واسعة من المسلسلات الدرامية الناجحة مثل قيامة أرطغرل المؤسس عثمان والحفرة، والتي حققت نسب مشاهدة عالية محليا وعالميا، بالإضافة إلى المسلسلات فإن القناة تعرض برامج حوارية وترفيهية تناقش مواضيع اجتماعية وثقافية، كما تحظى القناة بشعبية كبيرة في تركيا والعالم العربي، وتجذب جمهورا متنوعا من مختلف الفئات العمرية.

تردد قناة Atv على الأقمار الصناعية

تعد قناة ATV التركية واحدة من القنوات البارزة التي تأسست عام 1993، واشتهرت بتقديم محتوى متنوع من البرامج والمسلسلات، خاصة الدراما التاريخية، ومن أبرز أعمالها مسلسل المؤسس عثمان”، الذي حقق نجاحا كبيرا وشعبية واسعة في الوطن العربي، ويسعى الكثيرون لضبط تردد القناة لمتابعة هذا العمل المميز، والذي يكون بالشكل التالي:

تردد قناة Atv التركية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة المشاهدة: ممتازة.

تردد قناة Atv التركية عرب سات