قيامة عثمان 175 خــلال تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 في أحداث نارية بدخـــول قائد المغول في برومو جـــامـــد

تردد قناة الفجر الجزائرية في حلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان هي جزء من الموسم السادس، وتواصل الأحداث الملحمية في صراع عثمان بن أرطغرل مع أعدائه، مع تسليط الضوء على تطور تحالفات جديدة وتوترات داخلية وخارجية تهدد إمبراطوريته الناشئة، في هذه الحلقة، يتوقع أن يتصاعد الصراع بين عثمان وبعض الشخصيات المعارضة، وأن يواجه تحديات جديدة من داخل قبيلته ومن الأعداء الخارجين.

الحلقة 175 من مسلسل المؤسس عثمان

مسلسل المؤسس عثمان قد حقق نجاح كبير بفضل قصته التاريخية المثيرة والأداء القوي من قبل فريق العمل، الحلقة 175 التي تنتظرها جماهير كبيرة ستشهد تطورات مثيرة، مع تحالفات جديدة وتصاعد في التوترا، ومن المتوقع أن تركز هذه الحلقة على التحديات التي يواجهها عثمان بن أرطغرل في سعيه لتأسيس الدولة العثمانية.

كل يوم أربعاء، الساعة 8:00 مسا بتوقيت مصر، و9:00 مساء بتوقيت السعودية عبر قناة اي تي في التركية، كما انها يتم العرض عبر تردد قناة الفجر الجزائرية كل يوم خميس، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الجزائر.

تردد قناة الفجر الجزائرية

الإعلان الثاني الحلقة 175 من مسلسل قيامة عثمان أثار الكثير من الحماس والتوقعات بين جمهور الدراما التركية، حيث يعد تورغوت من الشخصيات المهمة في المسلسل، وعودته تشكل تحولا كبير في مجريات الأحداث، كذلك تكتشف السيدة حليمة أن عثمان هو ابن البطل أرطغرل وزوجته بالا، مما يضيف بعدا جديدا في الصراع الداخلي، ايضا إعلان الحرب على البيزنطيين يعلن عثمان عن بدء الحرب ضد البيزنطيين، مما يزيد من التشويق والتوتر في المسلسل.

لذا يمكن تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات:

التردد: 12645

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

اعلان مسلسل عثمان الحلقه 175

تردد قناة الفجر الجزائرية هي قناة فضائية جزائرية تبث برامج متنوعة، بما في ذلك الأخبار، المسلسلات، والبرامج الثقافية والاجتماعية، تشتهر القناة ببثها للمسلسلات التركية المدبلجة، مثل مسلسل “قيامة عثمان”، مما أكسبها شعبية كبيرة في الجزائر والدول العربية، تم الاعلان عن الحلقة 175 من المسلسل باحداث قوية منها دخول المغول.