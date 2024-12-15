التربية المغربية: رابـط التسجيل في باك حر 2025 عبر candidaturesbac قبل الغـلق وفقا لهذه الشروط

أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن فتح باب التسجيل في باك حر لعام 2025، مع توضيح الشروط والخطوات اللازمة للتسجيل عبر موقعها الإلكتروني، حيث يعد هذا النظام فرصة للراغبين في استكمال تعليمهم خارج النظام المدرسي التقليدي، بشرط الالتزام بالضوابط المحددة، حيث بدأ التسجيل لاجتياز الامتحانات عبر بوابة ترشيح الأحرار في 5 ديسمبر الماضي، ويستهدف التسجيل المترشحين المتمدرسين في السنة الثانية من سلك البكالوريا.

التسجيل في باك حر

حددت وزارة التربية الوطنية موعد انتهاء التسجيل في امتحانات البكالوريا الحرة لدورة 2025 في 5 يناير المقبل، مؤكدة أن عملية الترشح تتم عبر الموقع الرسمي للوزارة تتطلب مجموعة من الشروط، هذه الشروط هي:

يشترط للترشح للبكالوريا الحرة إنهاء الدراسة بالسلك الإعدادي والثانوي قبل عامين على الأقل.

أن يكون المتقدم مغربي الجنسية.

أن يكون مقيمًا في المغرب أثناء التسجيل.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

وألا يكون المترشح قد حصل سابقا على البكالوريا في نفس المسلك.

يجب ألا يكون قد تعرض للإقصاء بسبب الغش أو أي سبب آخر.

رابط التسجيل في باك حر

يمكن التسجيل في باك حر 2024-2025 عبر موقع الوزارة، يلي ذلك مرحلة الانتقاء الأولي لضمان الشفافية، على أن تحدد مواعيد الاختبارات الكتابية والشفهية لاحقا، وتكون طريقة التسجيل كالآتي: