هاتف شبابي بسعر اقتصادي 🔥.. سعر ومواصفات Oppo A17 أقوى الهواتف مبيعاً ببطارية قوية.. موبايل جامد هيعيش معاك سنين

سعر ومواصفات Oppo A17، أطلقت شركة Oppo هاتفها القوي Oppo A17 كخيار اقتصادي يقدم خليطًا من التصميم العصري والمواصفات المناسبة للاستخدام اليومي، ويتناسب هذا الهاتف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز موثوق لأداء المهام الأساسية مع عمر بطارية طويل، وبسعر مناسب للفئة المتوسطة لذا سوف نتعرف معا اليوم علي سعر ومواصفات Oppo A17.

مواصفات Oppo A17

مواصفات هاتف أوبو الجديد Oppo A17‏ يمتلك هذا الهاتف الرائع والاقتصادي مجموعة من المميزات المختلفة:

يتميز الهاتف بتصميم أنيق مع ظهر بلاستيكي بملمس يشبه الجلد الفاخر.

الهاتف متوفر في الأسود الداكن (Midnight Black) والأزرق الهادئ (Lake Blue).

‏يمتلك الهاتف شاشة من نوع LCD IPS ، وذات حجم 6.56 بوصة، ودقتها اتش دي+ 720 × 1612 بكسل، مع نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9.

ومعدل السطوع في الشاشة يصل إلى 600 شمعة، ما يجعل الشاشة واضحة في الإضاءة الخارجية.

يمتلك الهاتف معالج من النوع MediaTek Helio G35، مع تقنية 12 نانومتر.

ذاكرة الوصول العشوائي في الهاتف 4 جيجابايت، مع دعم تقنية RAM Expansion التي تضيف 4 جيجابايت افتراضية من الذاكرة.

وذاكرة التخزين الداخلية بخيار 64 جيجابايت، مع إمكانية التوسعة باستخدام بطاقة microSD حتى 1 تيرابايت.

ونظام التشغيل ColorOS 12.1 المبني على Android 12.

سعة البطارية 5000 مللي أمبير، تضمن يومًا كاملاً من الاستخدام الكثيف.

مواصفات كاميرا Oppo A17

الكاميرا الخلفية مزدوجة بها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/1.8، وعدسة ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، مخصصة لقياس العمق، وبه تقنية HDR، وضع البورتريه، والتصوير الليلي، الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، تقدم صور سيلفي مرضية مع وضع التجميل الذكي.

سعر Oppo A17

يبلغ سعر الهاتف حوالي 150 دولارًا أمريكيًا، ولكن السعر في مصر حوالي 5000 جنيه مصري، وفي السعودية سجل الهاتف حوالي 550 ريال سعودي.