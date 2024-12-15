عاجل .. تعطيل الدوام الرسمي للموظفين والطلاب لمدة ثلاث أيام بأحد محافظات العراق لهذا السبب

يهتم الكثير من مواطني دولة العراق بمعرفة موعد العطل الرسمية للموظفين بمختلف القطاعات وكذلك الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وقد أعلنت أحد محافظات العراق عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاث أيام وكشفت عن سبب التعطيل وهو ما سنوضحة بالتفصيل من خلال فقرات المقال، فتابعونا للتفاصيل.

تعطيل الدوام الرسمي بالعراق

أعلنت محافظة نينوى في العراق عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة في أيام 17، 18، و19 من ديسمبر الجاري، وجاء هذا القرار لإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بعيد الصيام، ولتجنب الازدحام في الطرق والمرافق العامة خلال فترة الاحتفالات.

حقيقة عطلة يوم الاثنين 16 ديسمبر في العراق

تساءل العديد من المواطنين العراقيين عما إذا كان يوم الاثنين، الموافق 16 ديسمبر 2024 عطلة رسمية في عموم البلاد، وقد أوضحت الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء العراقي، أن يوم الاثنين ليس عطلة رسمية، حيث أُصدر توجيه لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بمواصلة العمل كالمعتاد في هذا اليوم.

العطلات الوطنية بالعراق

هناك العديد من العطلات التي يحصل عليها مواطني العراق احتفالاً ببعض المناسبات الوطنية ومنها: