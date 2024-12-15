عاجل .. تعطيل الدوام الرسمي للموظفين والطلاب لمدة ثلاث أيام بأحد محافظات العراق لهذا السبب

يهتم الكثير من مواطني دولة العراق بمعرفة موعد العطل الرسمية للموظفين بمختلف القطاعات وكذلك الطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وقد أعلنت أحد محافظات العراق عن تعطيل الدوام الرسمي لمدة ثلاث أيام وكشفت عن سبب التعطيل وهو ما سنوضحة بالتفصيل من خلال فقرات المقال، فتابعونا للتفاصيل.
تعطيل الدوام الرسمي بالعراق
أعلنت محافظة نينوى في العراق عن تعطيل الدوام الرسمي بالمحافظة في أيام 17، 18، و19 من ديسمبر الجاري، وجاء هذا القرار لإتاحة الفرصة للمواطنين للاحتفال بعيد الصيام، ولتجنب الازدحام في الطرق والمرافق العامة خلال فترة الاحتفالات.
حقيقة عطلة يوم الاثنين 16 ديسمبر في العراق
تساءل العديد من المواطنين العراقيين عما إذا كان يوم الاثنين، الموافق 16 ديسمبر 2024 عطلة رسمية في عموم البلاد، وقد أوضحت الجهات المعنية وعلى رأسها مجلس الوزراء العراقي، أن يوم الاثنين ليس عطلة رسمية، حيث أُصدر توجيه لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بمواصلة العمل كالمعتاد في هذا اليوم.
العطلات الوطنية بالعراق
هناك العديد من العطلات التي يحصل عليها مواطني العراق احتفالاً ببعض المناسبات الوطنية ومنها:
- عيد الجيش العراقي – 6 يناير يُحتفل بتأسيس الجيش العراقي عام 1921.
- ثورة 14 تموز – 14 يوليو ذكرى الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية في عام 1958.
- يوم الاستقلال – 3 أكتوبر ذكرى استقلال العراق عن الانتداب البريطاني عام 1932.
- يوم النصر – 10 ديسمبر يُحتفل بتحقيق النصر على العدو.
- العطلات الدينية وتشمل عيد الفطر المبارك وتكون لمدة ثلاثة أيام بعد انتهاء شهر رمضان المبارك.
- عيد الأضحى المبارك أربعة أيام تبدأ في 10 ذو الحجة.
- رأس السنة الهجرية أول يوم من شهر محرم، بداية السنة الهجرية الجديدة.
- المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول (حسب التقويم الإسلامي).
- عاشوراء 10 محرم، مناسبة لها أهمية خاصة لدى المسلمين الشيعة.
- أربعينية الإمام الحسين بعد 40 يومًا من عاشوراء، مناسبة دينية مهمة للشيعة.
- عطلات خاصة بالمحافظات مثل نوروز (عيد الربيع) – 21 مارس وهو عطلة رسمية في إقليم كردستان العراق ومناطق أخرى.