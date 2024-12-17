التقـاعد: حقـيقـة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 100 ألـف دينار.. وزارة المالية توضح التفاصيل كـاملة + موعد صرف الراتب لهذا الشهر

مروان بدر تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
التقـاعد: حقـيقـة زيادة رواتب المتقاعدين العراق 100 ألـف دينار.. وزارة المالية توضح التفاصيل كـاملة + موعد صرف الراتب لهذا الشهر
زيادة رواتب المتقاعدين العراق

يسأل الكثير من المواطنين العراقيين للمستفيدين من منظومة التقاعد في الدولة عن زيادة رواتب المتقاعدين العراق والتي تم بالفعل صرفها منذ فترة، وهو ما لقى استحسانا كبيرا من قبل المواطنين العراقيين، حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين المستوى المعيشي لهذه الفئة، وإليكم أهم تفاصيل هذا الخبر في السطور التالية لهذا التقرير.

زيادة رواتب المتقاعدين العراق

أكدت هيئة التقاعد الوطنية بالعراق أن زيادة رواتب المتقاعدين العراق التي تم زيادتها منذ فترة جاءت بهدف تحسين المستوى المعيشي لفئة المتقاعدين وهو من أهم أهداف الدولة، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر ديسمبر في العراق على النحو التالي:

  • من المقرر أن يتم صرف راتب شهر ديسمبر لعام 2024 في الأول من شهر يناير 2025.
  • وذلك وفق لما تم إقراره من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد.
  • وجدير بالذكر أنه يتم صرف القواعد بالزيادة التي تم إقراراها من قبل، ولا يوجد أي زيادة جديدة هذا الشهر.

الزيادة الجديدة في رواتب المتقاعدين

تم إقرار زيادة رواتب المتقاعدين العراق من قبل الهيئة الوطنية للتقاعد في العراق، وذلك لتكون على النحو التالي:

  • تم زيادة الحد الأدنى لأجر التقاعد في العراق إلى حوالي 500 ألف دينار عراقي.
  •  كما تم زيادة راتب المتقاعد الذين يتقاضون 500 ألف دينار إلى 600 ألف دينار.
  • بينما تم زيادة راتب 550 ألف دينار إلى 650 ألف دينار عراقي.
  • بينما تم راتب المتقاعد الذي يحصل على 600 ألف دينار إلى 700 ألف دينار.
  • كما تم زيادة راتب المتقاعد الذي يحصل على 700 ألف دينار إلى 800 ألف دينار.
  • حيث تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى هذه الفئات والعمل على توفير كافة الاحتياجات الخاصة بهم.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

فيما يتعلق بالشائعات حول زيادة رواتب المتقاعدين، نفت الوزارة صحة هذه الأخبار، مؤكدةً أن الزيادة الأخيرة كانت بقيمة 100,000 دينار عراقي، وأنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن زيادات جديدة حتى الآن، وللاستعلام عن تفاصيل رواتب المتقاعدين، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية واتباع الخطوات التالية:

  •  زيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية.
  •  تسجيل الدخول إلى الموقع.
  • اختيار خيار “الاستعلام الإلكتروني”.
  • إدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة.
  •  تحديد الشهر الذي ترغب في الاستعلام عنه.
  •  كتابة كافة التفاصيل الخاصة بالمتقاعد.
معلومات الكاتب
مروان بدر

كاتب محتوي منذ عامين، اعمل في موقع البديل وموقع المجاردة وبعض المواقع الاخري الإخبارية، لدي سابقة أعمال متميزة، أهتم بكافة الأخبار في دول الخليج والدول العربية، كما انني متابع جيد لكافة اخبار التكنولوجيا الحديثة، فهي المستقبل.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
لو معاك 100 ألف هتاخد عليهم 75 الف.. شهادات البنك الأهلي 2024 أعلى فائدة شهرية شهادة ادخار ذات العائد المتناقص