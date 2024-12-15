“الوكالة الوطنية للتشغيل 800 د.ج“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت 2025 بالجزائر والشروط minha.anem.dz

تعد منحة المرأة الماكثة في البيت لعام 2025 في الجزائر من بين المبادرات الحكومية والاجتماعية المهمة التي تهدف إلى تحسين وضع المرأة الماكثة في المنزل، سواء كانت غير قادرة على العمل أو تفضل التفرغ لشؤون الأسرة، تأتي هذه المنحة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وخاصة النساء.

منحة المرأة الماكثة في البيت

منحة المرأة الماكثة في البيت هي دعم مالي تقدمه الحكومة الجزائرية لبعض الفئات النسائية غير العاملات، تهدف هذه المنحة إلى مساعدة النساء على تلبية احتياجاتهن الأساسية ودعم أدوارهن الحيوية داخل الأسرة، حيث يساهم ذلك في تقوية البنية الاجتماعية للأسر الجزائرية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

أهداف منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

تحسين المستوى المعيشي: تساعد المنحة في تحسين الظروف الحياتية للنساء اللاتي لا يمتلكن دخل ثابت

تعزيز دور المرأة في الأسرة: تعترف المنحة بالدور الكبير للمرأة الماكثة في البيت كعامل رئيسي في استقرار الأسرة.

التخفيف من الفقر: توجه هذه المنحة لدعم النساء من الفئات الاجتماعية الهشة، مما يساهم في تقليص الفوارق الاقتصادية.

تشجيع التنمية المحلية: توفير دخل إضافي للنساء يمكن أن يساهم في دعم الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك أو الاستثمار في مشاريع صغيرة.

الفئات المستفيدة من المنحة*

تستهدف منحة المرأة الماكثة في البيت الفئات التالية:

النساء غير العاملات اللواتي لا يمتلكن مصدر دخل.

الأرامل والمطلقات اللاتي يعشن ظروفًا صعبة.

النساء اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة الأسرة.

النساء اللواتي يعانين من ظروف اجتماعية أو اقتصادية خاصة.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

وضعت الحكومة الجزائرية مجموعة من الشروط للاستفادة من هذه المنحة، منها:

أن تكون المرأة جزائرية الجنسية.

عدم وجود دخل ثابت أو وظيفة رسمية.

تقديم الوثائق المطلوبة التي تثبت الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي، مثل شهادة عدم العمل، شهادة عائلية، أو شهادة وفاة الزوج في حالة الأرامل.

التسجيل عبر القنوات الرسمية المعتمدة مثل البلديات أو الوكالات الاجتماعية.

كيفية التسجيل منحة المرأة الماكثة في البيت

للحصول على منحة المرأة الماكثة في البيت 2024، يجب اتباع الخطوات التالية: