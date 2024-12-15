مليون دولار بضغطة زر.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا اشترك الآن 2024

بحث العديد من محبي ومتابعي مسابقة الحلم عن الأرقام المخصصة للمشاركة والتواصل للدخول في سحب مسابقة الحلم 2024، بهدف الفوز بالجوائز النقدية بالدولار، توفر المسابقة فرصة لكل فرد للحصول على جائزة مالية فورية تساعده في تحقيق أحلامه، يتم الإعلان عن الفائز عبر شاشة قناة MBC الفضائية، وتحدد المسابقة جوائز دولارية كبيرة تصل قيمتها إلى 3.5 مليون دولار أمريكي سنويًا، يمكن لأي شخص من أي دولة المشاركة في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية من رقم هاتفه المحمول باستخدام الرقم المخصص لبلده.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا، يمكنك الأن الوصول إلى الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على جوائز الحلم وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية المناسبة لبلدك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حددت المسابقة أرقامًا خاصة لكل دولة يمكن من خلالها للمشاركين الاشتراك عبر الرسائل النصية:

السعودية : من شبكة موبايلي: 650444 من شبكة زين: 755505 من شبكة الاتصالات السعودية: 858888

: الإمارات : من شبكة الاتصالات: 6070 من شبكة DU: 3636

: الكويت : من شبكة GSM: 4141

: من شبكة GSM: 4141 مصر : من شبكة فودافون: 95458

: من شبكة فودافون: 95458 البحرين : 94000

: 94000 اليمن : من شبكة MTN: 2622

: من شبكة MTN: 2622 سوريا : من شبكة MTN: 1555 من شبكة Syriatel: 1565

: فلسطين : من شبكة Jawwal: 6144 من شبكة Wataniya: 6144

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أرقام التواصل الدولية

إذا كانت الدولة لا توفر رقمًا محليًا للمشاركة، يمكن التواصل عبر الأرقام الدولية التالية:

008821622775627

008821610109

008821622778021

هل هناك سن محدد للمشاركة

نعم، يجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكثر للاشتراك في المسابقة، إذا كان الفائز قاصرًا (أقل من 18 عامًا)، يتعين على الوصي عليه استلام الجائزة نيابة عنه.