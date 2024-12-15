مليون دولار بضغطة زر.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا اشترك الآن 2024

ahmed alshawadfi تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
مليون دولار بضغطة زر.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا اشترك الآن 2024
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

بحث العديد من محبي ومتابعي مسابقة الحلم عن الأرقام المخصصة للمشاركة والتواصل للدخول في سحب مسابقة الحلم 2024، بهدف الفوز بالجوائز النقدية بالدولار، توفر المسابقة فرصة لكل فرد للحصول على جائزة مالية فورية تساعده في تحقيق أحلامه، يتم الإعلان عن الفائز عبر شاشة قناة MBC الفضائية، وتحدد المسابقة جوائز دولارية كبيرة تصل قيمتها إلى 3.5 مليون دولار أمريكي سنويًا، يمكن لأي شخص من أي دولة المشاركة في المسابقة من خلال إرسال رسالة نصية من رقم هاتفه المحمول باستخدام الرقم المخصص لبلده.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم مع مصطفى الأغا، يمكنك الأن الوصول إلى الاشتراك في مسابقة الحلم والحصول على جوائز الحلم وذلك من خلال إرسال رسالة نصية إلى أحد الأرقام التالية المناسبة لبلدك.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

حددت المسابقة أرقامًا خاصة لكل دولة يمكن من خلالها للمشاركين الاشتراك عبر الرسائل النصية:

  • السعودية:
    • من شبكة موبايلي: 650444
    • من شبكة زين: 755505
    • من شبكة الاتصالات السعودية: 858888
  • الإمارات:
    • من شبكة الاتصالات: 6070
    • من شبكة DU: 3636
  • الكويت: من شبكة GSM: 4141
  • مصر: من شبكة فودافون: 95458
  • البحرين: 94000
  • اليمن: من شبكة MTN: 2622
  • سوريا:
    • من شبكة MTN: 1555
    • من شبكة Syriatel: 1565
  • فلسطين:
    • من شبكة Jawwal: 6144
    • من شبكة Wataniya: 6144

أرقام التواصل الدولية
إذا كانت الدولة لا توفر رقمًا محليًا للمشاركة، يمكن التواصل عبر الأرقام الدولية التالية:

  • 008821622775627
  • 008821610109
  • 008821622778021

هل هناك سن محدد للمشاركة

نعم، يجب أن يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكثر للاشتراك في المسابقة، إذا كان الفائز قاصرًا (أقل من 18 عامًا)، يتعين على الوصي عليه استلام الجائزة نيابة عنه.

معلومات الكاتب
ahmed alshawadfi

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