الوزارة العـراقية: رفع سن التقاعد في العراق الى 63 سنة بعد خمـس سنوات من تخفيضه.. اقـتراح يثير الجدل

يعد رفع سن التقاعد في العراق من القوانين التي أثارت جدلا كبيرا في العراق وخاصة بعد أن خرجت الكثير من المطالبات في عام 2019 تطالب بتخفيض سن التقاعد وهو الأمر الذي تم إصداره بالفعل، ولكن ما لبث هذا القرار حتى أثار الكثير من الجدل من بعض الفئات الرافضة لهذا القرار، التي أكدت على أن هذا القرار يؤثر على استقرار بعض المؤسسات في الدولة.

رفع سن التقاعد في العراق

ظهر قانون رفع سن التقاعد في العراق على الساحة مرة آخرى، وذلك بعد الكثير من الطلبات التي طالبت بهذا الأمر، والتي جاءت على النحو التالي:

هناك الكثير من الأصوات التي عارضت قانون تخفيض سن التقاعد في العراق، والذي أصدر في عام 2019.

حيث من المقرر أن يناقش مجلس النواب في دورته الحالية إعادة رفع سن التقاعد إلى 63 عام كما كان عليه قبل التخفيض إلى 60 عام.

وبررت الفئة التي تطالب بإعادة رفع سن التقاعد أن قرار تخفيض السن أدى إلى زعزعة الاستقرار في بعض مؤسسات الدولة.

وذلك لأنه بقرار تخفيض سن التقاعد فإن ذلك يؤدي إلى فقدان الخبرات التي اكتسبتها الكوادر العاملة في مؤسسات الحكومة ومن أبرزها مجال الصحة والتعليم.

تخفيض سن التقاعد

يذكر أن في عام 2019 تم إقرار قانون تخفيض سن التقاعد في العراق، وما لبث هذا القرار حتى اخذت فئة أخرى تطالب بقانون آخر يتم فيه رفع سن التقاعد في العراق، وإليكم أهم الأسباب التي أدت إلى تخفيض سن التقاعد:

في عام 2019 شهد المجتمع العراقي تحركا واسعا لخفض سن التقاعد في العراق.

وهو ما يفتح آمال جديدة أمام الشباب العراقي في توفير فرصة عمل مناسبة لهم في قطاعات الدولة المختلفة.

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