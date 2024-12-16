تردد قناة ام بي سي مصر التحديث الجديد 2025 MBC MASR بأقــوي اشارة علي نايل سات

يبحث عدد كبير من الأشخاص في هذا التوقيت عن تردد قناة ام بي سي مصر ، نظرا لانها واحدة من أشهر القنوات الفضائية في مصر والعالم العربي، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات التي تستهدف الجمهور المصري والعربي، مع تركيز خاص على المحتوى الدرامي والترفيهي.

تردد قناة ام بي سي مصر

تعتبر قناة ام بي سي مصر أحد أبرز القنوات في العالم العربي والتي تقوم بتقديم محتوى ترفيهي حيث يمكن استقبال تردد القناة والاستمتاع بمتابعة جميع ما يعرض على شاشتها وافضل جوده بالصوت والصوره عمل الاقمار الصناعيه المختلفه النايل سات والعرب سات.

تردد قناة MBC مصر

يمكن استقبال تردد قناة ام بي سي مصر على القمر الصناعي نايل سات من خلال اتباع التالي:

القمر الصناعي: Nilesat

التردد هو: 11823

ويكون معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 6/5

الاستقطاب : عمودي

الجودة : HD

يمكن لجميع المشاهدين أن يقوموا باستقبال تردد قناة ام بي سي مصر على العرب سات من خلال كتابه التالي:

التردد: 11919

استقطاب: أفقي.

تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD.

طريقة تثبيت القناة

لتنزيل تردد قناة ام بي سي مصر على جهاز الرسيفر الخاص بك، اتبع الخطوات التالية: