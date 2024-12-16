الحكومة الجزائرية توضح أبرز تعديلات قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024 وأهم الشروط المطلوبة لطلب التقاعد

قانون التقاعد الجديد في الجزائر 2024 يبحث عنه جميع المواطنين في الجزائر، حيث تعد تعديلات قوانين التقاعد دائما ما تكون محط اهتمام المواطنين، إذ تشكل التقاعد محطة أساسية في حياة كل عامل، وفي إطار التحسينات الاجتماعية والاقتصادية أعلنت الحكومة الجزائرية عن مجموعة من التعديلات التي تخص قانون التقاعد للعام 2024، شملت الرجال والنساء على حد سواء.

قانون التقاعد في الجزائر 2024

هذه التعديلات واجهت استحسان كبير من قبل النقابات العمالية والمجتمع المدني، إذ اعتبرت خطوة نحو تحقيق المساواة والرفاهي، كما أنها تسعى لتحقيق توازن بين متطلبات الحياة العملية وحقوق التقاعد، بالشكل التالي:

تم الإبقاء على سن التقاعد للرجال عند 60 عاما.

تم تحديد السن عند 55 عاما للنساء، مع منح تسهيلات إضافية لبعض الحالات.

خفضت المناطق الجنوبية ثلاث سنوات من سن التقاعد للعاملين في هذه المناطق، تقديرا للظروف الصعبة.

تم تخفيض إضافي للمهن الشاقة في سن التقاعد ليصل إلى 50 عامًا للنساء و55 عاما للرجال، وذلك لتحسين ظروفهم بعد سنوات العمل الطويلة.

تحتسب سنوات الخدمة الوطنية ضمن سنوات العمل، ما يمنح الأفراد فرصة للحصول على حقوق تقاعد أكبر.

يتم منح ذوي الهمم إمكانية التقاعد المبكر بنسبة 50% من سنوات الخدمة المطلوبة، بهدف التخفيف عنهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

تقليص سن التقاعد بثلاث سنوات في بعض القطاعات التي تتطلب جهودا كبيرة.

الشروط التقاعد الجديد

هناك مجموعة من الضوابط المختصة للتقاعد بالنسبة للرجال والنساء وتتمثل كالآتي:

سنوات العمل المطلوبة لا تقل عن 32 عاما كحد أدنى، أما أصحاب المهن الشاقة فيمكنهم التقاعد بعد 20 عاما من الخدمة.

يلزم على المتقاعدين تسديد الرسوم التي تحددها وزارة الشؤون الاجتماعية، لضمان استفادتهم من نظام المعاشات.

أهداف القانون التقاعد الجديد

يعد قانون التقاعد الجديد في الجزائر لعام 2024 خطوة إيجابية نحو تعزيز حقوق العاملين وتحقيق المساواة، ويظل تطبيق القانون ومتابعة تأثيره على الفئات المستهدفة من أبرز التحديات التي ستواجهها الحكومة خلال السنوات المقبلة، حيث يهدف هذا التعديل الى الآتي: