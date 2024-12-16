باقي كم يوم؟ .. موعد قدوم شهر رمضان المعظم 2025 “أستعد لأجمل شهور السنة”

شهر رمضان الكريم أعظم شهور السنة، حيث الروحانيات الجميلة والسلام النفسي والمشاعر الدينية والاجتماعية التي تنتشر في أنحاء العالم العربي والإسلامي، حيث الالتزام الديني والأخلاقي بشكل مضاعف من باقي أيام السنة، وينتظر الجميع قدوم الشهر الكريم بفارغ الصبر، ولكن لا يعلم أحد موعد بداية شهر رمضان حتى الآن، ولكن كل ما نعلمه الموعد الفلكي حسب التقديرات والحسابات الفلكية، يحدد الموعد النهائي لقدوم شهر رمضان في نهاية شهر شعبان من خلال رؤية الهلال والتحقق منه.

موعد قدوم شهر رمضان المعظم 2025

اقتربت الايام على موعد قدوم أفضل أيام السنة وأجمل شهور العام، شهر رمضان الكريم، حيث لا يتبقى عدة أيام قليلة على قدوم شهر الصوم العظيم، ولا يتم تحديد موعد شهر رمضان بحساب الايام فقط ولكن يتم عند رؤية هلال الشهر المعظم يوم 29 من شهر شعبان، ومن خلال الحسابات الفلكية في مصر والوطن العربي، يعتبر يوم الأول من شهر مارس 2025 هو اليوم الأول من أيام الشهر الكريم وذلك حسب الفلك ولكن يتم التأكد من بداية الشهر من خلال رؤية الهلال عبر دار الإفتاء المصرية، وقد يختلف اليوم من دولة لأخرى حسب رؤية الهلال.

عادات واحتفالات شهر رمضان المبارك

تنتشر في مصر والوطن العربي الكثير من العادات والاحتمالات الخاصة بشهر رمضان، حيث يعتبر السهر الكريم عيد خاص لكافة المسلمين يحتفلون به ويحاولون التقرب الاكثر من الله وزيادة الأعمال الخيرية ومضاعفة الحسنات، ومن أهم أنواع العادات والاحتمالات: