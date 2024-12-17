الحكومة توضح.. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار فى الأردن 2025 وموعد صرف الراتب لهذا الشهر

القرار النهائي لزيادة المرتبات في هذا الموعد

في خطوة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمواطنين أعلنت الحكومة عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار وذلك في إطار جهودها لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العديد من التحديات الاقتصادية، حيث يعد هذا الرفع بمثابة دعم مهم للأسر ذات الدخل المحدود من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تخفيف العبء المعيشي عن الكثير من المواطنين، ويؤكد المسؤولون أن هذه الزيادة ستساعد في تحسين جودة الحياة للأفراد العاملين في القطاعات المختلفة.

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار بدلا من 260 دينارا​ في الأردن وسوف يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2025، كما وضح وزير المالية بأن هذه الزيادة في الأردن أمر مهمة جدا للمواطنين ولن يتم التراجع عنه، و هذا الرفع ضروري لتحسين الظروف الاقتصادية للعمال، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وارتفاع الأسعار وقد تم الإتفاق على ذلك بعد الكثير من المحاولات والإجتماعات حيث جاءت هذه الزيادة لتناسب الاسعار الحالية ومواجهة الظروف المعيشة الصعبة.

مواعيد صرف الرواتب في الأردن

مواعيد صرف الرواتب في الأردن لشهر ديسمبر 2024 حيث أعلنت وزارة المالية في الأردن أن صرف رواتب شهر ديسمبر سوف يتم البدء بها يوم 25 من كل شهر ميلادي بشكل منتظم، إلا إذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية أو عطلة نهاية الأسبوع، وفي حال حدوث ذلك، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي مباشرة، ما لم يتم الإعلان عن موعد آخر بشكل رسمي.