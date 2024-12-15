برابط مباشر.. خطوات التسجيل في الطيران المدني بالعراق وأهم شروط التسجيل

التسجيل في الطيران المدني في العراق يتطلب من الراغبين في التقديم الإلمام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني تشمل هذه الشروط عادة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى التمتع بلياقة صحية جيدة واجتياز بعض الفحوصات الطبية بالإضافة إلى ذلك يحتاج المتقدمون إلى تعلم مهارات التعامل مع الطائرات وإتمام التدريبات العملية والنظرية في مدارس معتمدة يشمل التسجيل أيضا تقديم المستندات المطلوبة مثل صورة من الهوية الوطنية وشهادات التعليم، مع دفع الرسوم المحددة.

خطوات التسجيل في الطيران المدني بالعراق

لتسجيل في الطيران المدني في العراق يجب اتباع عدة خطوات أساسية:

يتيح التسجيل التقديم عبر الموقع الإلكتروني ل هيئة الطيران المدني أو من خلال مكاتب التسجيل المعتمدة في المراكز التابعة لها.

أو من خلال مكاتب التسجيل المعتمدة في المراكز التابعة لها. يجب على المتقدم تقديم المستندات الأساسية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى شهادة طبية تثبت اللياقة البدنية.

يجب أن يجتاز المتقدم فحصا طبيا للتأكد من خلوه من الأمراض التي قد تؤثر على أدائه أثناء الطيران.

يتم تدريب المتقدمين في أكاديميات الطيران المعتمدة حيث يتلقون الدروس النظرية والعملية التي تؤهلهم للعمل في قطاع الطيران.

يترتب على التسجيل دفع الرسوم المحددة التي تشمل رسوم الاختبارات والتدريب.

بعد اجتياز هذه الخطوات بنجاح يحصل المتقدم على الترخيص أو الشهادة المناسبة للعمل في الطيران المدني.

ما هي شروط التسجيل في الطيران المدني بالعراق

شروط التسجيل في الطيران المدني بالعراق تتضمن عدة متطلبات أساسية لضمان تأهيل المتقدمين بشكل صحيح للعمل في هذا المجال: