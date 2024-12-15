برابط مباشر.. خطوات التسجيل في الطيران المدني بالعراق وأهم شروط التسجيل

التسجيل في الطيران المدني في العراق يتطلب من الراغبين في التقديم الإلمام بمجموعة من الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة العامة للطيران المدني تشمل هذه الشروط عادة الحصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بالإضافة إلى التمتع بلياقة صحية جيدة واجتياز بعض الفحوصات الطبية بالإضافة إلى ذلك يحتاج المتقدمون إلى تعلم مهارات التعامل مع الطائرات وإتمام التدريبات العملية والنظرية في مدارس معتمدة يشمل التسجيل أيضا تقديم المستندات المطلوبة مثل صورة من الهوية الوطنية وشهادات التعليم، مع دفع الرسوم المحددة.
خطوات التسجيل في الطيران المدني بالعراق
لتسجيل في الطيران المدني في العراق يجب اتباع عدة خطوات أساسية:
- يتيح التسجيل التقديم عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني أو من خلال مكاتب التسجيل المعتمدة في المراكز التابعة لها.
- يجب على المتقدم تقديم المستندات الأساسية مثل بطاقة الهوية الوطنية أو جواز السفر شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بالإضافة إلى شهادة طبية تثبت اللياقة البدنية.
- يجب أن يجتاز المتقدم فحصا طبيا للتأكد من خلوه من الأمراض التي قد تؤثر على أدائه أثناء الطيران.
- يتم تدريب المتقدمين في أكاديميات الطيران المعتمدة حيث يتلقون الدروس النظرية والعملية التي تؤهلهم للعمل في قطاع الطيران.
- يترتب على التسجيل دفع الرسوم المحددة التي تشمل رسوم الاختبارات والتدريب.
- بعد اجتياز هذه الخطوات بنجاح يحصل المتقدم على الترخيص أو الشهادة المناسبة للعمل في الطيران المدني.
ما هي شروط التسجيل في الطيران المدني بالعراق
شروط التسجيل في الطيران المدني بالعراق تتضمن عدة متطلبات أساسية لضمان تأهيل المتقدمين بشكل صحيح للعمل في هذا المجال:
- يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها كما يفضل في بعض الأحيان وجود مؤهلات أكاديمية إضافية في مجالات مثل الهندسة أو الطيران.
- يجب على المتقدم أن يكون لائقا صحيا وفقا لمعايير هيئة الطيران المدني حيث يتم إجراء فحوصات طبية للتأكد من عدم وجود أي أمراض قد تؤثر على أداء المتقدم أثناء الطيران.
- عادة ما يتطلب أن يكون المتقدم في سن لا يقل عن 18 عاما وقد تختلف الحدود العليا حسب نوع الوظيفة في الطيران المدني.
- يجب أن يمتلك المتقدم مستوى جيد في اللغة الإنجليزية حيث أنها لغة الطيران الدولية ويجب إتقانها للتعامل مع المصطلحات الفنية.