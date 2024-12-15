“حـــ 36 الجــديــدة نــزلـــت“ عـــرض مسلسل وتر حساس على تـــردد قناة ON E الناقلة له

يعتبر مسلسل وتر حساس واحدًا من المسلسلات المصرية التي استطاعت أن تجذب الانتباه بشدة بفضل قصته المثيرة وأداء طاقمه المتميز مع وصوله إلى الحلقة 36 حيث يتصاعد التوتر الدرامي، حيث يتابع الجمهور تطورات الأحداث مع أبطال المسلسل، ويشوقهم لمعرفة ما سيحدث في النهاية.

مسلسل وتر حساس الحلقة 36

تدور أحداث مسلسل وتر حساس حول العديد من الشخصيات التي تجمعهم خيوط من العلاقات المعقدة، حيث يتناول القضايا الاجتماعية والنفسية بشكل فني، يركز المسلسل على فكرة الصراع بين الرغبات الإنسانية والتحديات التي يواجهها الأفراد في الحياة، مما يجعل المتابعين يتشوقون لمتابعة كل حلقة ليكتشفوا كيف ستتطور هذه الصراعات.

موعد عرض مسلسل وتر حساس

يتم عرض مسلسل وتر حساس بشكل أسبوعي عبر شاشة قناة ON E، حيث يعرض في تمام الساعة ال7:30 مساءا.

تردد قناة ON E لمتابعة مسلسل وتر حساس

وخلال السطور التالية نستعرض تردد قناة ON E، وON dram لمتابعة العرض الأول من المسلسل الجديد وتر حساس، وذلك بادخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11602.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ON dram

كما يمكن ضبط تردد قناة اون دراما الحاصلة كذلك على حقوق عرض المسلسل في الاوقات التي حددتها ادارة القناة وذلك من خلال ادخال البيانات التالية: