أسلحة وسيارات حصرية 🔥💯.. أحدث شفرات جاتا سان أندرياس 2024 واكتسح خصومك فى لحظة

تعد لعبة جاتا سان أندرياس من أشهر ألعاب الفيديو التي حققت نجاحا كبيرا في عالم الألعاب الإلكترونية، لما توفره من تجربة مفتوحة لعالم مليء بالمغامرات والتحديات تعد الشفرات أو الأكواد واحدة من أبرز المزايا التي تتيح للاعبين تعديل أوضاع اللعبة ما يضفي عليها مزيدا من الإثارة والمتعة باستخدام شفرات جاتا سان أندرياس، يمكن للاعبين التلاعب بالعناصر المختلفة مثل السيارات، الأسلحة، وحتى الطقس تمنح هذه الشفرات اللاعبين القدرة على استكشاف عالم اللعبة بطرق جديدة وممتعة في هذا السياق سنستعرض بعضا من أشهر الأكواد التي يمكن استخدامها في اللعبة.

شفرات جاتا سان أندرياس

إليك بعض من أشهر شفرات لعبة جاتا سان أندرياس التي يمكن استخدامها لتعديل طريقة اللعب:

الشفرات الخاصة بالأسلحة

ASPIRINE: ملء الصحة بالكامل.

FULLCLIP: ذخيرة لا نهائية.

AJLOJY: أسلحة من المستوى الأول.

KANGAROO: القفز لمسافات أطول.

الشفرات الخاصة بالمركبات

ROCKETMAN: الحصول على طائرة هليكوبتر مع حقيبة صاروخية.

VEHICLESTATS: تغيير حالة السيارة لتكون أسرع وأكثر قوة.

RIPAZHA: الحصول على سيارة السباق.

الشفرات الخاصة بالأعداء:

الشفرات الخاصة بالأعداء: BAGUVIX: صحة لا نهائية.

FANNYMAGNET: جذب النساء.

FLYINGFISH: إمكانية قيادة السيارات في الهواء.

الشفرات الخاصة بالتحكم في العالم

CHITTYCHITTYBANGBANG: السيارات تطير.

SPEEDFREAK: زيادة سرعة الشخصية.

SLOWITDOWN: إبطاء الوقت.

نصائح لاستخدام شفرات جاتا اندرياس

إليك بعض النصائح لاستخدام شفرات لعبة جاتا سان أندرياس بشكل فعال: