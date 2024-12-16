بداية في هذا الموعد .. أعرف حالًا جدول امتحانات الترم الاول لجميع الصفوف 2025-2024

جدول امتحانات الترم الاول ولقد بدأت المدارس الثانوية إعلان أرقام جلوس الطلاب حتى يكونوا مستعدين الى امتحانات الفصل الدراسي الأول التي تكون من بداية يوم ١١ يناير القادم ، حيث وفرت المدارس أرقام جلوس الطلاب عبر صفحاتها الرسمية، ودعت الطلاب بضرورة الاستعلام عن أرقام الجلوس، كما أكدت على توفير كشوف أرقام جلوس الطلاب ووضعها فى إمكان ظاهرة بالمدرسة حتى يستطيع الطلاب معرفة ارقام الجلوس قبل انطلاق امتحانات الترم الأول 2025، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على جدول امتحانات الترم الاول.

جدول امتحانات الترم الاول

يتساءل الكثير من الطلاب عن جدول امتحانات الترم الاول ولذلك لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بداية جدول امتحانات الترم الأول، لجميع المراحل الدراسية من بداية يوم 11 يناير حتى 23 يناير 2025، وذلك وفقا للمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي.

كما تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 حتى 16 يناير 2025.

وسوف تبدأ امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي يوم 11 يناير 2025، وتنتهي 16 يناير، ومن المؤكد أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة الأولى، تليها امتحانات الصف الأول الثانوي في الفترة الثانية.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، بداية من يوم 18/1/2025 وتنتهي في 23/1/2025.

موعد اجازة نصف العام الدراسي

وبعد أن تم الإعلان عن جدول امتحانات الترم الاول يبحث العديد من الطلاب والآباء عن موعد إجازة نصف العام الدراسي لهذا العام، وتبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر إجازة منتصف العام حتى يوم الخميس 6 فبراير 2025.