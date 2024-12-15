“سجل وانت في مكانك”.. رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 Bank of Khartoom والشروط المطلوبة

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 يبحث عنه الالاف من السودانيين الذين يريدون فتح حساب بنكي بشكل الكتروني خلال دقائق، حيث وفرت ادارة بنك الخرطوم للمواطنين السودانيين في كل مكان امكانية فتح حساب بسهولة لتوفير الوقت والجهد ومنعا للتكدس والزحام أيضا، وذلك وفقا لعدد من الشروط التي تم اقرارها والاعلان عنها، واليكم فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 والشروط المطلوبة.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024

تم تفعيل فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024 ليتمكن كل شخص من فتح حساب بنكي وتفعيله بسهولة في أقل من ساعة سواء المقيمين أو المغتربين في دولة السودان، وذلك عن طريق اتباع تلك الخطوات:

الآن قم بالدخول إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي.

قم بعمل تسجيل دخول إلى حسابك في الموقع من خلال ادخال البيانات المطلوبة.

قم الآن بالضغط على قسم الخدمات الالكترونية، ثم اختار منه “فتح حساب”.

اختر نوع الحساب اللازم سواء (حساب جاري أو حساب توفير).

الآن قم ادخال البيانات المطلوبة بالاستمارة التي ستظهر امامك، مثل:”الاسم، رقم الهوية الوطنية”.

الآن قم بارفاق الاوراق والمستندات المطلوبة لاتمام التسجيل.

قم بقراءة الشروط والأحكام، ثم الضغط على زر الموافقة.

قم بالضغط على ايقونة “ارسال الطلب”.

ستصلك رسالة نصية تشتمل على جميع معلومات الحساب البنكي.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024

والآن مع شروط فتح حساب في بنك الخرطوم اون لاين 2024، وهي: