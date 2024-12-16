لولو والحيوانات الشقية الآن على تردد قناة وناسة الجديد 2025 “استمتع مع أحلى أغاني لولو”

تردد قناة وناسة الجديد تعد هذه القناة واحدة من أهم قنوات الأطفال في الوطن العربي، وتهدف قناة وناسة على تعليم الأطفال العادات والتقاليد العربية السليمة من خلال محتواها المميز، الذي يلفت انتباه الأطفال ويعمل على تسليتهم طوال اليوم، وتعمل القناة طوال اليوم بدون فواصل إعلانية، وهذه القناة حقا رائعة جدا للاطفال، ولذلك نقدم لكم كل التفاصيل الخاصة عن تردد قناة وناسة الجديد.

تردد قناة وناسة الجديد

تعمل إدارة القناة على تغيير تردد قناة وناسة الجديد حتى تستمتع بصورة وصوت نقي دون انقطاع أو تشويش فهي الاختيار الأفضل إلى جميع الأطفال لأنها تقدم محتوى هادف ومفيد لجميع الأطفال فهي تسعى إلى تعليم الأطفال القيم الأخلاقية والمهارات الاجتماعية الضرورية في التعامل مع المجتمع وتهتم كثير بتعليم السلوكيات الإيجابية لدى الأطفال في التعامل مع الأهل والأصدقاء، ولذلك لقد جئنا لكم تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة وناسة الجديد على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد : 11270.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الأغاني والأناشيد الجميلة على قناة وناسة الجديد