وزارة المالية توضح/ موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025 واهم الشروط المطلوبة

تتزايد التساؤلات في المغرب حول موعد تنفيذ زيادة أجور المتقاعدين حيث يتطلع العديد منهم إلى معرفة التفاصيل المتعلقة بتوقيت وطريقة صرف الزيادة وتعد هذه الزيادة جزءا من جهود الحكومة المغربية لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تتواصل النقاشات بين النقابات والحكومة من أجل تحديد التواريخ والمبالغ المقررة ما يثير اهتمام الكثير من المواطنين الذين أمضوا سنوات طويلة في خدمة الدولة من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تخفيف الأعباء المالية على المتقاعدين، وتدعم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

موعد زيادة أجور المتقاعدين في المغرب

أعلنت وزارة المالية في المغرب عن آخر التحديثات المتعلقة بزيادة أجور المتقاعدين، مؤكدة أن هناك خطط لتحسين أوضاعهم المالية من خلال رفع الحد الأدنى للأجور وعلى الرغم من أن الجهات المعنية لم تحدد بعد موعد دقيق لصرف الزيادة، إلا أنه من المتوقع أن يتم تطبيقها في العام المقبل من جانب آخر، تم طرح ضرورة توقف صرف رواتب المتقاعدين إلى حين إصلاح صناديق التقاعد في الدولة لضمان استدامتها.

ما هي شروط صرف راتب المتقاعدين بالمغرب

شروط صرف راتب المتقاعدين في المغرب تعتمد على مجموعة من القواعد التي تحددها الصناديق الخاصة بالتقاعد، مثل الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين وصندوق الإيداع والتدبير وفيما يلي أهم الشروط المتعلقة بصرف راتب المتقاعدين في المغرب: